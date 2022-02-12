Знаменитого немецкого футболиста обвинили в сексуальной эксплуатации коня

Томаса Мюллера обвинили в жестоком обращении с животными Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самого титулованного немецкого футболиста, игрока «Баварии» Томаса Мюллера обвинили в жестоком обращении с животными. Причиной стало объявление о продаже спермы принадлежащего Мюллеру коня.

По словам спортсмена, который кроме футбола занимается лошадьми, в этом году один из жеребцов его конюшни по кличке Д'Эйви упал и повредил ногу.

Ничего особо страшного с животным не произошло – ему лишь понадобится некоторое время на восстановление. В то же время, из-за травмы жеребца не подпустят к кобылам.

Чтобы не лишать конезаводчиков возможности получить потомство от чемпиона, Мюллер дал объявление о продаже замороженной спермы Д'Эйви.

Изначально заявленная стоимость порции в 2000 евро была снижена до 200 евро. Об этом сообщается в Instagram конефермы.

Ситуацией не преминула воспользоваться зоозащитная организация PETA, известная своими неординарными, а нередко и неадекватными заявлениями.

Борцы за права животных заявили о «противоестественном сексе», которым хозяева заставляют заниматься принадлежащих им животных, чтобы заработать денег.

«Со стороны якобы любителей лошадей жестоко заставлять животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы извлечь максимальную прибыль. Травм, полученных Д'Эйви под наблюдением Лизы и Томаса Мюллеров, можно было избежать, это было излишним», – приводит Sun заявление представителя PETA Яны Хогер.