Президент Туркменистана решил дать дорогу молодым

Бердымухамедов находится у руля страны с 2007 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента) заявил, что пришло время допустить молодых руководителей к управлению страной.

– Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как Председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область, – приводит слова президента Государственное информационное агентство Туркменистана.

64-летний лидер нации подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка, и допуск молодежи во власть - это не только веяние времени, но его непростое и взвешенное решение.

Бердымухамедов находится у руля страны с 2007 года. Мало того, что он занимает пост президента и Верховного главнокомандующего Туркменистана, в его руках также сосредоточены должности главы кабмина, председателя верхней палаты парламента и руководителя Государственного совета безопасности страны.

Обладатель бесчисленного количества государственных наград и множества пышных званий, увековеченный в тысячах портретов и плакатов, любитель скакунов и собак, автор стихов о Родине и ряда песен (одна из которых посвящена любимому коню и исполняется на концертах военными ансамблями) Гурбангулы Бердымухамедов обещал бороться с культом личности своего предшественника Сапармурата Ниязова, носившего титул Вечно Великого Туркменбаши.

В рамках этой борьбы из библиотек школ и вузов были изъяты экземпляры книги Ниязова «Рухнама» и завезены книги, написанные нынешним отцом нации.

Кстати, по поводу коронавируса у президента Туркменистана тоже есть свое мнение: еще в самом начале пандемии Бердымухамедов призывал сограждан пользоваться опытом предков и… защищаться от болезни с помощью окуривания дымом растения гармалы.

– Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания, – заявлял президент.

Наверное именно поэтому Туркменистан является одной из немногих стран мира, в которых коронавирус официально не выявлен. Местные жители уверяют, что заболеваемость и смертность от опасной инфекции в стране ничуть не ниже, чем в других местах, но раз президент сказал, что болезни нет – значит, ее нет.