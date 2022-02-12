Владелец спортклубов и особняков: Стало известно, как живет самый богатый спортсмен мира

В 1999 году Джордан ушел из спорта в бизнес Фото: REUTERS

Имя Майкла Джордана – легенды баскетбола - навсегда вошло в историю мирового спорта.

Его знаменитый прыжок высотой 122 см, который он выполнил в сезоне 1986/1987, втором полноценном сезоне в своей карьере, так никто и не смог никто.

Играть в баскетбол Майкл начала в детстве. Вместе с братьями он гонял мяч во дворе, не любил проигрывать, мечтал попасть в школьную команду, в которую его не брали. Тренер считал, что у юного спортсмена нет ни таланта, ни данных и советовал не питать больших надежд.

Но Майкл продолжал играть. Он мечтал, что отец когда-нибудь скажет: «Я тобой горжусь!». Родитель был суров к Майклу, и похвала, которую так ждал мальчишка, звучала, но только в адрес его братьев.

Однажды Майкл сказал матери, что бросает спорт, объяснив, что ему надоела бестолковая игра, которая никого не радует.

«Если ты и вправду хочешь добиться успеха, то не сдавайся, тренируйся изо всех сил», - ответила американская бейсболистка, мать Майкла, Делорис Джордан.

И Майкл стал тренироваться больше, чем когда-либо. Сначала он попал в баскетбольный лагерь, потом – в большой спорт. Его пригласили играть за «Быков».

До прихода Джордана команда была не в фаворе, но все изменилось – одна победа сменяла другую. Молодой спортсмен был на виду, с ним хотели заключить рекламный контракт все спортивные бренды. Но подпись Майкла на договоре удалось заполучить только молодой на тот момент компании Nike. На свет появились именные кроссовки Air Jordan, и Майкл Джордан навсегда получил прозвище «Воздушный».

В 1999 году Джордан ушел из спорта в бизнес. И сегодня его состояние оценивается в $1,6 млрд. Он владеет клубом НБА «Шарлотт Хорнетс», гоночной командой 23XIRacing, киберспортивной франшизой Team Liquid. Ему также принадлежат: бренд наушников Muzik, платформа для аутсорсинга Gigster, завод по производству текилы, автосалон, пять ресторанов и столько же особняков в разных штатах США.

В личной жизни у 58-летнего бизнесмена тоже все хорошо: в 2013 году он женился на кубинской модели Иветт Прието, которая младше его на 16 лет. Супруги воспитывают близнецов, а детей от предыдущего брака Джордан обеспечил работой в своей бизнес-империи.