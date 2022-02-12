Зюганов попал в одну больницу с Жириновским и поставил «диагноз» Байдену

В субботу, 12 февраля, ранним утром мне удалось дозвониться до Зюганова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как уже сообщал kp.ru, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами Президента России сейчас находятся на лечении Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Они были госпитализированы на минувшей неделе: председатель ЦК КПРФ - в минувший четверг, лидер ЛДПР - на несколько дней раньше.

В субботу, 12 февраля, ранним утром мне удалось дозвониться до Зюганова. Вот наш разговор...

- ...Геннадий Андреевич!

- Да, привет, Саша.

- Здравствуйте. Я не по поводу больницы.

- Так...

- Сегодня ночью Байден опубликовал извещение, что «вторжение России» на Украину начнется 16 февраля.

- У англосаксов своя стратегия. Она не сегодня родилась и не уйдет вместе с Байденом.

Суть стратегии – максимально убрать своих конкурентов, создать гигантские преимущества для Америки и ее глобалистского капитала.

Они на двух войнах нажились баснословно. Они были главными организаторами агрессии на молодую Советскую республику после первой мировой войны. Планы сорвались.

Была создана могучая Советская республика, которая потом положила на лопатки фашистов.

Американцы после Великой депрессии поняли, что вылезти им не удастся. Договорились с Черчиллем объединиться союзом против общего врага – Гитлера.

После войны они собрали под себя половину золотовалютного запаса мира. Доллар стал главной валютой.

Вот сейчас им позарез нужно убрать еще одного конкурента – нас и Европу.

Европе навязывают дорогой газ. Немцы крайне заинтересованы взаимодействовать с нами по «Северному потоку -2». А американцы всех ломают через колено. Чтобы всех повязать кровью и преступлениями, нужно на Украине развязать очередную бойню.

- Так вот... Какой диагноз вы поставили бы Байдену?

- Это реализуется стратегия не Байденом, а всей их глубинной властью, которая проросла и думает, как утвердить свои капиталы на фоне того, что экономика Америки стала проседать, а Китай – резко укрепляться.

И мы восстановили свой военно-технический потенциал.

А Байден выступает в роли откровенного, циничного провокатора.

Мы не дадим в обиду Донбасс, будем его защищать.

Но никакой войны с Украиной не будет. У нас один народ, одна история, культура, вера, Победы.

Но мерзавцы должны знать: если полезут, мы все сделаем для того, чтобы защитить и подавить этих мерзавцев.

- У вас, Геннадий Андреевич, голос такой, стучу по деревяшке, крепкий, что не скажешь, что я в ЦКБ к вам дозвонился.

- Дело не в этом.

Дело в том, что я ж тебе объяснял, у меня своя методика лечения. Я после операции, там мне немало антибиотиков вводили. (Операцию, связанную с кардиологическим заболеваем, Геннадию Зюганову сделали в 2019 году. - А.Г.)

Антибиотики (новые, если их пропишут. - А.Г.) могут не работать.

У меня, если случается любая простуда – надо ее сразу же обязательно подавить на первой стадии, чтобы не опускалась вниз.

А этот вирус (речь о ковиде. - А. Г.) - он поражает легкие. Поэтому, я не столько лечусь в ЦКБ, сколько прохожу профилактику.

А переболели почти все. Он не уйдет. (Речь о коронавирусе. - А.Г.) Мне один из умных специалистов сказал, эта эпидемия не уйдет, пока девять из десяти не пересчитает.

- Вы ПЦР-тест сдали?

- Сдал.

Но дело не в этом. Я прохожу специально (профилактику), сейчас методики лечения отработали. Они два года уже существуют. Есть неплохие формы укрепить организм.

- То есть, ковида у вас нет сейчас?

- У меня нормальная температура, самочувствие рабочее.

Видишь, с тобой беседую как с лучшим другом.

- Спасибо!

- И даже против Америки мы с тобой вдвоем уверенно сражаемся.

- Я, кстати, рядом здесь - с ЦКБ. Я же живу на Рублевке, недалеко идти к вам. Может, забегу, чего надо принести?

- Да запросто. Тогда подожди, лучше, Саш, давай я тебе передачку пошлю. Ты что там пьешь? А, водку ты любил в свое время.

- Так а вам чего принести-то?

- Да пока не надо. Давай, моим подружкам (имеются ввиду журналистки «Комсомольской правды») привет передавай.

- Вы будете в среду у нас? (Обычно по средам на Радио «Комсомольская правда» выходит программа с участием руководства КПРФ.)

- В эту среду – не знаю. Ну, посмотрим, в понедельник посмотрим.

- В общем, Геннадий Андреевич, вы себя, пожалуйста, берегите. Если чего надо, звоните, я прибегу. А вам не надо никого посылать. Я ж рядом здесь, через забор…

- Договорились.

- Аппетит как у вас?

- Нормальный. За сон и аппетит меня всегда хвалили.

- Жириновского там не видите в коридоре, в столовой, может?

- Ну, вот не надо. Давай пожелаем ему выздоравливать. Запустил он это дело. В этом и беда. С этим не надо шутить.

- Вы Владимира Вольфовича не видели пока, да, там, в ЦКБ?

- Я же послал ему через тебя большой привет и пожелание выздоравливать. (В том числе и несколько рецептов)

- Да, Жириновскому, кстати, все это от вас там в ЦКБ уже передали. Но вы не пойдете Владимира Вольфовича проведывать?

- Ну, посмотрим. Не пускают. Все, пока... Давай.

- Ладно, все, берегите себя. Мы вас ждем у нас в «Комсомольской правде».

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