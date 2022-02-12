Президент Туркменистана решил отказаться от поста, чтобы уступить дорогу «молодым руководителям»

Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что принял "непростое решение о себе" Фото: REUTERS

В Ашхабаде провели внеочередное заседание верхней палаты парламента Туркмении (Халк Маслахаты), на котором действующий президент республики Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что принял "непростое решение о себе".

- Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности, - объявил президент, тем самым фактически объявив о начале транзита власти в стране. При этом он не объявил, когда намерен это осуществить. Зато заявил, что намерен оставить за собой пост главы Халк Маслахаты.

Но возможных претендентов на высший государственный пост в стране просят не беспокоиться. "Молодой, воспитанный в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности руководитель" уже найден и определен. Это сын действующего президента 40-летний Сердар Бердымухамедов, ныне вице-премьер правительства республики.

КТО ПОСЛЕДНИЙ В ПРЕЗИДЕНТЫ? НИКТО?

Что послужило причиной такого решения? По слухам, несмотря на все ролики, которые демонстрируют редкостные навыки Гурбангулы Бердымухамедова в стрельбе, скачках, единоборствах, авто- и велоспорте, не говоря уже о музыкально-поэтических дарованиях, действующий президент достаточно тяжело болен. Причем, уже весьма давно, поэтому туркменскую операцию "Преемник" Бердымухамедов-старший начал реализовывать еще осень прошлого года после того, как единственному сыну Сердару 22 сентября 2021-го исполнилось сорок лет – минимальный возраст, позволяющий занять пост президента. Еще перед этим, ровно года назад отец назначил сына "вице-премьер-министром", при том. что премьер-министра в правительстве Туркмении не существует по определению. а главой правительства является сам президент. То есть фактически став заместителем отца в правительстве. Отец отдал под контроль сына в правительстве энергетический сектор Туркмении, самый важный и значимый в местной экономике.

Сердар, которого в Туркмении уже давно называют "принцем", резко пошел в гору после того, как его отец стал практически ровно 15 лет назад, 14 февраля 2007-го, президентом республики. Он поступил на дипломатическую службу и в 2008—2011 годах Сердар работал советником-посланником посольства в Москве, гдже заодно получал и дипломатическое образование, окончив в 2011 году Дипломатическую академию МИД России. С новым багажом знаний и опыта Сердар был направлен в 2011-м в Женеву советником в постпредстве Туркмении при офисе ООН.

Вместе с отцом единственный сын президента (У Гурбангулы еще две дочери) разделяет увлечение автоспортом, и в 2018-м они вместе совершили спортивный автокросс в Каракумах.

Впрочем, сейчас всех волнует вопрос не личных увлечений "принца" Сердара, а вопрос, когда транзит власти произойдет в полном объеме, и куда новый правитель Туркмении будет смотреть чаще, чем в другие стороны.

По законодательству Туркмении прямые выборы президента народом проводятся раз в 7 лет, и если прошлые выборы состоялись в 2017-м, то очередные следовало бы ожидать в 2024-м. Но вряд ли Бердымухамедов-старший стал бы объявлять о своих намерениях за два года до ухода. Скорее всего, внеочередные выборы президента пройдут уже в этом году. Благо, "принцу" в стране уже оказываются почести при его поездках по республике, не уступающие церемониалу встречи главы государства.

ЧЕМ СЕРДЦЕ "ПРИНЦА" УСПОКОИТСЯ?

Второй вопрос еще более важен. Туркмения – важная страны в плане обеспечения соседей (и не только их) энергетическими ресурсами. Сейчас Туркмения является крупнейшим поставщиком газа в Китай, газ идет и в Иран, и к нам в Россию, и даже в Казахстан. В туркменском газе заинтересованы и Турция, и страны Западной Европы.

С другой стороны, Туркмения – это некая вещь в себе. По степени закрытости от внешнего мира е вполне можно сравнить с Северной Кореей. Информация из страны поступает крайне редко, практически только официальная и лишь по самым значимым поводам. Празднование годовщины президента может быть отнесено к таким случаям. О том, что в Туркмении непростые времена в экономике, можно судить, в большей степени, лишь по отрывочным сведениям и косвенным данным, вроде гигантских очередей за хлебом, время от времени возникающих в разных городах республики. Все попытки анализа происходящих в Туркмении процессов можно смело отнести к варианту гадания на кофейной гуще. А вот во внешней политике определенности побольше.

Собственно говоря, в дружественном Туркменистане более всего, кроме непосредственных соседей по региону из числа постсоветских республик, заинтересованы Китай, Россия и Турция. Последняя рассматривает Туркмению как одного из важных членов создаваемого ею через Организацию тюркских государств пантюркистского мира. Но здесь у Анкары шансы не слишком велики. Несмотря на общую религию, которая кроме тюркского происхождения, является одной из объединяющих страны основ, в Туркмении создан буквально культ президента, кто бы им ни был. И главе государства не нужны в управлении страной никакие конкуренты, не зря ведь официально Туркмения провозглашена светской страной. К тому же Турция оказалась совершенно бездействующей, например, в ситуации с подавлением недавних бунта и попытки переворота в Казахстане. Так что влияние Турции пока невелико (не зря же Туркмения является лишь наблюдателем в Организации тюркских государств, созданной Турцией. С другой стороны, Ашхабад является крупнейшим в мире импортером вооружений турецкого производства. Около 40% импортируемого оружия идет в Туркмению из Турции, и только 20% оружейного импорта приходится на Россию.

В вопросе экономического сотрудничества у Китая нет ни одного конкурента, который мог бы потеснить его позиции в Туркмении. Которая расплачивается свои газом с КНР за все – за поставки продовольствия, оружия, строительства транспортной инфраструктуры. Даже те же газодобывающие предприятия и газопроводы в республике были построены на китайские кредиты, за которые Ашхабад сейчас расплачивается (и будет это делать еще очень много лет), поставляя газ Китаю по ценам, существенно ниже мировых. Но именно китайские деньги и дали толчок экономическому развитию Туркмении, а теперь их приходится отрабатывать.

Практически ничем таким Россия в отношениях с Туркменией похвастать не может. Наше влияние на Ашхабад именно в силу закрытости последнего крайне невелико. В основном, отношения между нашими странами можно свести к сотрудничеству в газовой сфере, где периодически интересы "Газпрома" и туркменских производителей в реализации своих планов не совпадают. Туркмения не является членом СНГ, ОДКБ и даже не входит в ШОС. Ашхабад строит международные отношения на основе двусторонних договоров, хотя и является членом общемировых структур разного рода.

Единственное, чем важна Россия для Туркмении на настоящее время, так это своими возможностями в отношениях с пришедшими к власти в Афганистане талибами. Южный сосед Туркмении внушает ей серьезные опасения, и готовясь к потенциально худшему сценарию в этом вопросе, Ашхабад в последние годы значительно нарастил закупки вооружений по всему свету. Но тут у России есть конкурент в плане гарантирования отношений с талибами. И это Узбекистан, который также граничит с Афганистаном на юге, но имеет на них гораздо большее влияние, чем Туркмения.

Куда будет смотреть "принц" после того, как станет полноправным "ханом", однозначного ответа пока нет.

Выборы нового президента Туркмении состоятся через месяц - 12 марта.