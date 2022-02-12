"Училась жить одна" после смерти мужа и сломала карьеру, отвергнув домогательства советского чиновника: что известно о жизни актрисы Зинаиды Кириенко

О карьере актрисы Зинаида мечтала с детства, и после школы, долго не размышляя, отправилась покорять ВГИК Фото: Мила СТРИЖ

Зинаида Кириенко родилась в 1933 году в Махачкале. Туда ее отец, Георгий Широков, перебрался после многих приключений: он окончил юнкерское училище, в 1919-м уехал в Великобританию, провел там восемь лет, не нашел счастья и вернулся на родину, где стал бухгалтером. В 1939 году его арестовали, и о дальнейшей его судьбе дочь так ничего и не узнала. Но когда снималась в фильме «Любить по-русски», попросила режиссера Евгения Матвеева, чтобы ее героиню звали Зинаидой Георгиевной Широковой (Матвеев согласился).

Фамилия Кириенко досталась ей от отчима, второго мужа матери. (Кстати, с именем у нее все тоже было непросто: мать мечтала назвать ее Аидой - во время беременности читала какой-то роман, где именно так звали героиню. Но отец в последний момент решил, что это слишком вызывающее имя для советской девочки: получая свидетельство о рождении, он записал ее как Зинаиду, чем мать была страшно недовольна. В детстве и юности все звали будущую актрису Идой, и она настолько к этому привыкла, что официальное имя «вспомнила», лишь когда надо было делать вступительные титры к фильмам с ее участием).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О карьере актрисы она мечтала с детства, и после школы, долго не размышляя, отправилась покорять ВГИК, где на одно место претендовали сотни абитуриентов. Экзамены закончились для Иды не очень удачно: ее приняли «условно», почти в качестве вольнослушательницы, без стипендии и общежития. Но к ней подошла актриса Тамара Макарова (она вела курс вместе с супругом, Сергеем Герасимовым) и предложила поступать на следующий год, уже прицельно к ним: «Ты нам понравилась, мы тебя возьмем». Так Ида и сделала, через год став полноправной студенткой.

Кадр из фильма «Тихий Дон»

Потом она считала, что Герасимов, заметив ее на вступительных экзаменах, сразу мысленно решил попробовать на роль Натальи в «Тихом Доне», к съемкам которого готовился много лет. В 1954 году он снял ее в короткометражном фильме «Надежда» об освоении целины - чтобы лишний раз проверить, подходит ли она на роль шолоховской героини, убедиться в ее потенциале. Она его не разочаровала. И стала одной из самых ярких героинь герасимовского эпоса.

Знаменитая советская актриса скончалась на 89-м году жизни. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Часто бывает, что постановщики добиваются расположения актрис. Кириенко, наоборот, во время работы с Герасимовым однажды очень всерьез заявила, что любит его. На что пожилой и мудрый режиссер ответил: «И очень хорошо. Но любишь ты скорее не человека, а педагога. И это скоро пройдет». Увы, с приставаниями Кириенко еще пришлось столкнуться впоследствии, и они обернулись для нее почти катастрофой.

В 24 года на нее обрушилась всенародная, даже всемирная слава. Она много ездила по миру. Вспоминала, что за ней ухаживали Хо Ши Мин и президент Индонезии Сукарно, - но то был скорее светский флирт. На родине заигрывания высокопоставленных персон обретали злокачественный характер. В 1963 году она возвращалась в Москву из Узбекистана, в соседнем кресле самолета находился первый заместитель Госкомитета СССР по кинематографии Владимир Баскаков. В недавнем интервью Кириенко рассказывала, что он неожиданно наклонился и лег ей головой на плечо. Столь откровенный «подкат» актрису поразил (тем более, что она к тому моменту была замужем, в своего супруга была безумно влюблена, и все об этом знали). Как выражалась Зинаида Михайловна, ее «перекосило», она отвернулась, добилась, чтобы Баскаков убрал с плеча голову. Он угрюмо заметил: «Значит, нам с вами больше не летать». Она попыталась отшутиться: «Владимир Евтихианович, какие наши годы!» Но отвергнутому чиновнику было не до шуток. Он сделал так, что Кириенко после этого инцидента просто перестали давать хорошие роли.

Кадр из фильма «Судьба человека»

До рейса по маршруту Ташкент-Москва у нее были громкие фильмы: «Поэма о море», «Судьба человека», «Казаки». Потом - проходные картины, где в основном доставались роли второго, если не третьего или пятого, плана. Она не могла понять, в чем дело: ей и в голову не приходило, что режиссеры потеряли к ней интерес из-за того эпизода в самолете. Правду она узнала позже и почти случайно - уже после того, как в 1973 году Баскаков лишился своей должности, переквалифицировался в киноведа и принялся строчить книги с названиями типа «Агрессивный экран Запада». Тогда и дверь в кино для Кириенко внезапно распахнулась - в частности, она получила роль в суперхите Евгения Матвеева «Любовь земная». Но десять лет карьеры, и именно те, когда она была в расцвете, были испорчены. И, если не считать фильмов Матвеева, ей уже не удалось сыграть в кино ничего, что было бы хоть близко сопоставимо с шолоховской Натальей. «Два капитана», «Лекарство против страха», «Господин Великий Новгород» - везде роли были небольшими.

Кадр из фильма «Два капитана»

В личной жизни, однако, она была счастлива. Мужа, Валерия Тарасевского, она встретила в 1960-м, в городе Грозном, когда снималась в «Казаках». Он просто увидел ее на улице, когда она шла на концерт Аркадия Райкина, решил познакомиться… И с первого взгляда ей понравился. У них была десятилетняя разница в возрасте: Зинаиде было 27 лет, а Валерию - 17, но влюбленных это не смущало. Они прожили вместе 44 года, у них родились двое сыновей. А в 2004 году супруг Кириенко скончался от обширного инфаркта, и это стало для нее страшным ударом: она говорила, что потом много лет «училась жить одна».