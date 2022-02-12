Сын Зинаиды Кириенко: «У мамы не выдержало сердце»

Зинаида Михайловна плохо себя чувствовала последние две недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 февраля умерла знаменитая Наталья из кинофильма Сергея Герасимова «Тихий Дон». Еще накануне была надежда, что 88-летнюю Зинаиду Кириенко удастся спасти.

10 февраля Зинаида Михайловна попала в больницу в диагнозом геморрагический инсульт. Это серьезное заболевание. Как рассказал сайту kp.ru её сын Максим, Зинаида Михайловна плохо себя чувствовала последние две недели. Скорее всего, вся семья актрисы, её дети и внуки, переболели ковидом, пусть и в легкой форме. Зинаида Кириенко жаловалась на слабость, упадок сил.

- Прививку сделала вся наша семья, включая маму. Как и положено мы привились еще в начале 2021 года, а потом ревакцинировались в октябре. И мама тоже все это проделала, поэтому была спокойна за себя, но меры предосторожности соблюдала. Однако потом пришел омикрон. Мы все слегли после Нового года.

В четверг самочувствие мамы резко ухудшилось. Она как будто стала терять сознание, проваливалась в сон. Мы вызвали скорую, в больнице ей поставили диагноз инсульт. Она находилась в реанимации, врачи делали все, чтобы ее спасти. И у нас была надежда, что мама выкарабкается, она очень сильная.

Сегодня утром позвонили из больницы, сказали, что мамы больше нет: не выдержало сердце. Врачи говорят, что все это случилось на фоне ковида. В нем причина смерти.

- Когда можно будет проститься с Зинаидой Михайловной и где?

- Этот вопрос сейчас решается. Скорее всего прощание пройдет во вторник в Доме кино. Думаю, похороны будут на Троекуровском кладбище. Этим сейчас занимается Союз кинематографистов России.

- Зинаиду Михайловну похоронят рядом с вашим отцом Валерием Тарасевским?

- Нет, не с ним. Папа умер 18 лет назад, он похоронен на подмосковном деревенском кладбище. Там уже нет места для мамы.

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