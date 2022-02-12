Американец сделал крупнейшую в истории ставку на спортивный матч

Финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги – Супербоул – давно стал национальным праздником в стране Фото: REUTERS

Владелец магазина матрасов Gallery Furniture Джим Макингвейл сделал крупнейшую в истории американского футбола ставку на матч: для того, чтобы достичь желаемой суммы, мужчине пришлось сделать более 200 ставок по $20 тысяч каждая. В итоге поставленные им на матч Супербоула средства достигли $4,5 миллиона, сообщает Caesars Sportsbook.

Американский футбол в США традиционно является одним из самых любимых и посещаемых видов спорта, а финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги – Супербоул – давно стал национальным праздником в стране.

В этом году за звание чемпиона будут сражаться «Лос-Анджелес Рэмс» и «Цинциннати Бенгалс». Матч пройдет на новом стадионе в Лос-Анджелесе, а начнется Супербоул 14 февраля в 02:30 по московскому времени (13 февраля, в 18:30 по времени Западного побережья США).

Макингвейл уверен, что в игре победит «Цинциннати Бенгалс». Причем уверен настолько, что помимо гигантской ставки объявил, что все посетители его магазина, потратившие на мебель и матрасы в преддверии Супербоула более $3 тысяч, получат свои покупки абсолютно бесплатно.

Впрочем, в случае победы мужчина неплохо увеличит вложенный капитал – по оценкам экспертов, выигрыш составит не менее $7,7 миллионов. В случае проигрыша любимой команды для Макингвейла все будет гораздо печальнее, но это его выбор.

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