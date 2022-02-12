Запретная любовь к наставнику, шрам на шее и харассмент: тайны Зинаиды Кириенко, оставшиеся «за кулисами»

Фильмы с Зинаидой Кириенко любил весь Советский Союз

«Тихий Дон», «Поэма о море», «Судьба человека», «Два капитана», «Сорока-воровка», «Любовь земная» и «Повесть пламенных лет» — фильмы с Зинаидой Кириенко любил весь Советский Союз. Жаль, что в новой России она оказалась не нужной кинематографистам: с начала девяностых и до сегодняшнего времени сыграла меньше десятка эпизодических ролей (за 30 лет!), и в итоге ушла из жизни 12 февраля 2022 года после ковида и инсульта. «КП» вспоминает самые яркие высказывания* ученицы Сергея Герасимова.

ПРО ДЕТСТВО И АКТЕРСКУЮ СУДЬБУ

«Когда мама ходила [беременная] мной, она читала роман о греческой актрисе, «Аида» книга называлась. И мама, во-первых, была уверена, что будет девочка, и во-вторых, что станет она драматической актрисой. Она и назвала меня Аидой. А когда надо было идти регистрировать, отец подумал: ну что это, русская девочка и — Аида? И записал меня — Зинаида. С мамой истерика. Отец говорит: «Шура, что ты переживаешь? Зина, Ида — вот тебе сразу два имени». И я Идой была еще в институте: все меня так звали, я другого имени не знала, пока титры не надо было писать в первую картину. Герасимов тогда спросил меня: а как твоё полное имя? Я сказала... Так что даже мысли не допускала, что не поступлю, я почему-то с детства была уверена, что стану артисткой».

ПРО ЖИЗНЕННУЮ АКТИВНОСТЬ И ОТДЫХ

«У каждого свой биологический возраст, и это не химеры, это правда. Пока еще бегаю — значит, надо бегать. Очень трудно человеку, который все время работал, вдруг в один миг изменить свою жизнь. Не все могут переключиться на дачи, на домосидение, не все могут начать вязать. Сидеть на даче, цветочки поливать? Ой, нет! Не представляю даже. Я вот 10 дней в Шарм-Эль-Шейхе была — уже мне отдых этот надоел. Все-таки, хорошего понемножку. Да я и в течение всей жизни, по-моему, только три раза ездила отдыхать».

ПРО ШРАМ НА ШЕЕ ПОСЛЕ СЪЕМОК «ТИХОГО ДОНА»

«Часто спрашивают: «А остался у вас шрам на шее?» И я говорю: ну вы же видите. Потом уже специально стала носить глубокие декольте, чтобы не возникало вопросов. Ну и рассказывала, как шрам этот получился, как «повредила нужную жилу», как пишет Шолохов, и меня перекосило. Это была первая сцена, с которой началась моя роль, — когда Наталья приходит к Аксинье в Ягодное и говорит: «Отдай мне Григория». Я за кулисами стояла, собиралась, чтобы слёзы были рядом. Входила и говорила: «Мне бы напиться». Аксинья указывала мне на кадку с водой: «Пей»... Нормально, в общем, сцена пошла. И вдруг, когда у меня слезы уже стали наворачиваться, Герасимов говорит: «Стоп!» «Почему остановили камеру, Сергей Апполинариевич? Я верно чувствую сцену!» — слезы у меня так и брызнули. А он: «Да вижу, что верно. Но куда твою голову повело?» А у меня, скособоченной на одну сторону, действительно голова почему-то пошла в другую.

ПРО ЛЮДМИЛУ ГУРЧЕНКО

«Как-то сидели мы в гостиничном номере в Уфе. Еще молодые были. Гурченко, как всегда, выдавала свои музыкальные ритмы, забавляла нас. Она это умела! И когда все разошлись, говорит мне: "Знаешь, кого завтра первого утром встречу, за того и выйду замуж". А с нами был чудный парень, пианист, Костя Купервейс. Вот она его утром и встретила. "Раз сказала, – говорит мне, – значит выйду". И вышла»

ПРО СЕРГЕЯ ГЕРАСИМОВА И УШКО

«Я пришла к Герасимову на репетицию. Большой гостиничный номер, в углу стоит приемник, из него доносится песня: «Ой, рябина кудрявая…» Учитель говорит: «Ну, расскажи о себе». И я стала рассказывать — про маму, про несчастного отца, про семью нашу, про свою жизнь… И во время рассказа так растрогалась, что разревелась. Спрашиваю сквозь слезы: «Вам, наверное, все что-то подобное рассказывают?» А он в ответ серьезно: «Так — никто». И тут меня прорвало: «Я вообще-то люблю вас!» Он (участливо): «Да?» — «Да!!!» — прокричала я и заплакала еще горше. Герасимов подошел, приобнял меня и сказал: «Это замечательно. А как же иначе? Я педагог, ты моя ученица, так и должно быть. Только все-таки нужно учиться сдерживать свои чувства. Со временем поймешь почему». Помолчал немножко и, вдруг взяв меня за ухо, деловым тоном добавил: «Надо же, а ушко у тебя как пельмешка…» И чмокнул в щечку. Я замерла, задумалась: мол, при чем тут пельмени?»

ПРО КРЕСТ НА КАРЬЕРЕ И ХАРАССМЕНТ

«В 1990-е годы я работала как лошадь. Мой провал случился гораздо раньше, во второй половине 1960-х, когда, как впоследствии выяснилось, персонально на моей кандидатуре поставили крест. На много лет. Большой, влиятельный начальник в мире кино захотел от меня того, чего все мужики хотят, а мне это было противно, мерзко. Тошнило, понимаете? До сих пор с омерзением вспоминаю его голову, которую он в самолете положил мне на плечо. А в волосах — перхоть. И на пиджаке тоже. Фу-у-у… Я вся скукожилась, отодвинулась подальше, недвусмысленно дав понять, что мне крайне неприятно. Он понял, сказал: «Что ж, нам с вами больше не ездить». А я еще съерничала: «Ну что вы, какие наши годы!» Отшила, в общем, и меня от кинематографа отрезали, словно люк задраили. А я и не понимала почему».

ПРО ДЕТЕЙ И ВНУКОВ

«Старший наш, Тимур, выучился на военного переводчика. Стал разведчиком, пять лет отслужил в Германии. А когда вернулся в Москву, бросил службу. Но тут любовь, тоже из Грозного. Потом они разошлись... А младший, Максим, окончил Институт культуры. К сожалению, не стал устраиваться по специальности. Вот в этом у меня, наверное, претензии к мужу. Надо было строже заставлять сыновей грызть гранит науки. Чего-то мы, наверное, упустили. Сыновья оба на фирме работали — у нас фирма была своя, Валерий в начале 90-х организовал. Занимались мороженым, детским питанием. Другие бы сделали капитал на этом, а мы нет — в праздники всю улицу кормили мороженым. А после смерти мужа сыновья поработали ещё пару лет и продали фирму. У детей свои семьи, свои проблемы. Они и внимание проявляют, и звонят постоянно. Но всё равно я одна. И я учусь быть одна. Продолжаю учиться...».

* по материалам Youtube, «АиФ», «Теленеделя», «В гостях у Дмитрия Гордона» и др. СМИ

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Училась жить одна" после смерти мужа и сломала карьеру, отвергнув домогательства советского чиновника: что известно о жизни актрисы Зинаиды Кириенко

Знаменитая советская актриса скончалась на 89-м году жизни (подробности)