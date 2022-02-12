Евгении Брик помогали психологи и мама: почему актриса молча умирала на берегу океана в США

Евгения Брик умерла в 40 лет. Она проходила лечение от онкологического заболевания Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Смерть актрисы Евгении Брик стала шоком для ее коллег и друзей. Женщина скрывала, что у нее диагностировали онкологическое заболевание от всех, кроме родни и самых близких. Сделать это было легко, так как ее семья жила на две страны. А последние два года 40-летняя Евгения Брик с мужем 59-летним режиссером, продюсером Валерием Тодоровским и 12-летней дочерью Зоей провели в Лос-Анджелесе. Евгения проходила лечение в США. Окружающие думали, что семья не прилетает в Россию из-за пандемии. Поэтому смерть молодой, талантливой артистки стала неожиданностью - вторые сутки печальную новость обсуждают и ее коллеги, и поклонники. Зрители помнят Евгению Брик по ролям в сериалах и фильмах «Стиляги», «Оттепель», «Садовое кольцо», «Адаптация», «Оптимисты». Рассказываем о той части жизни Евгении Брик, которая была скрыта от публики.

Евгения (слева) с младшей сестрой и мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В домике у океана жили вчетвером

Коренная москвичка Женя училась в физико-математической школе с углубленным изучением английского языка. В 9-м классе девочка прошла конкурс в учебное заведение, где был театральный класс и углубленное изучение русского языка и литературы. Женя учила языки, ходила в музыкалку, работала детской моделью в Доме мод на Кузнецком мосту – участвовала в показах. Выучилась на артистку – окончила ГИТИС, курс Александра Збруева. Народный артист Збруев студентку хвалил и теперь вспоминает, что только ей он разрешал во время учебы сниматься в кино – все успевала и справлялась. Тогда она была Евгения Хиривская и советовалась со Збруевым: стоит ли взять фамилию прабабушки - Брик. Карьеру в антрепризе и кино артистка начала с новой фамилией. Вскоре Евгению Брик пригласила в «Современник» Галина Волчек, но артистка в тот момент выбрала личную жизнь. Евгения Брик вышла замуж за продюсера и режиссера Валерия Тодоровского – он влюбился так, что женился без промедления, как только завоевал сердце красавицы.

Семья Тодоровского и Брик жила на две страны. Зимовали в США, а в теплое время года приезжали снимать и сниматься в Россию. Дочь пары родилась в Америке, сейчас Зое Тодоровской 12 лет. У семьи дом в Лос-Анджелесе, рядом – океан, всегда хорошая погода. В интервью нам актриса рассказывала о жизни в США: «Некоторые семьи часто ездят в отпуск – катаются на лыжах, загорают. Мы с Валерой все время работаем, поэтому наша отдушина: приехать в Лос-Анджелес. Мужу вдали от бешеного московского ритма комфортно писать сценарии, появляется возможность чаще встречаться с друзьями - недавно общались с Лизой Боярской и Максимом Матвеевым, которые были тут на гастролях, общаемся с Юрой Колокольниковым, когда он снимается в Америке. В Лос-Анджелесе нам в удовольствие гулять, всей семьей сидеть вечером у океана, путешествовать: мы много мест еще не видели в Америке. Я все время провожу с Зоей, у нас появилось новое увлечение – не покупаем, а печем сами полезные сладости. К примеру, в капкейки добавляем меньше сахара и кокосовую муку».

Евгения Брик с мужем Валерием Тодоровским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евгения никогда не нанимала помощников по дому – сама готовила, занималась с дочерью. Но когда и юная Зоя стала артисткой, то понадобилась помощь – в Америку окончательно перебралась мама Евгении. Жили вчетвером – Валерий, Евгения, Зоя и бабушка Галя. Когда маленькая Зоя Тодоровская снималась в сериале «ОА» (один из продюсеров Брэд Пит) для канала Netflix, то на съемочной площадке в Нью-Йорке с ней была бабушка. В это время папа и мама Зои работали в России. Сейчас Галине Хиривской 61 год — она большой друг для Зои, и до последнего оставалась помощницей для дочери.

Зоя учится в американской школе, но Брик наняла для нее репетиторов из России – чтобы онлайн заниматься русским и литературой. Зоя родителей радовала: охотно занималась музыкой и разделила главное семейное увлечение – по вечерам просмотр нового фильма, сериала. Есть в доме и особая комната – с коллекционными плакатами. Евгения рассказывала: «Мы собираем настоящие плакаты фильмов - того года, когда фильм вышел: те самые плакаты, которые висели на кинотеатрах. Есть у меня знакомый человек в Нью-Йорке, который их коллекционирует, и я всегда у него заказываю тот плакат, что хочет Валера…»

Брик с коллегами и друзьями Марией Мироновой, Ириной Розановой. Кадр сериала «Садовое кольцо»

В трудные моменты помогали психологи

Жизнь Евгении Брик казалось похожа на сказку. Все сложилось – семья, востребованность в профессии, достаток. На здоровье коллегам Женя не жаловалась. Только после 35 лет впервые занялась спортом – посещала занятия по растяжке. Брик сама готовила – семья не питалась полуфабрикатами. Евгения рассказывала нам в интервью: «У нас нет ЗОЖ. Но это не значит, что мы ведем какой-то нездоровый образ жизни. Просто позволяем себе все гастрономические удовольствия, включая сладкое, соленое, кофе, десерты, мучное... Мы всеядны, любим много и вкусно поесть. Если мне когда-нибудь придется себе это запретить, то я буду очень несчастным грустным человеком, бросающимся на окружающих. Поэтому надеюсь, у нас никогда не будет с этим проблем».

Ссор в семье не было никогда. Однако без проблем в жизни не бывает. Евгения не любила выносить на публику переживания. Впервые Брик обратилась к психологу еще в молодости, когда умер папа – врач помог справиться с паникой, переживаниями за маму и младшую сестру. Получив помощь, актриса стала и другие проблемы решать с помощью специалистов. К примеру, обращалась к психологу, когда стала бояться летать: так справилась с аэрофобией. Помогали психологические знания и когда артистка заболела…

Красивая, талантливая Евгения Брик еще до болезни задумывалась о смысле жизни. Брик часто рассуждала на философские темы: «Важно иногда останавливаться в этом безумном закрученном ритме и задавать себе вопросы: а все ли так, как я хочу, те ли люди рядом со мной, даю ли я им достаточно любви? Той ли профессией занимаюсь, которой хочу? И так по всем пунктам. Иначе эту жизнь можно прожить на черновик. А нам дано столько, сколько дано, и надо уметь говорить себе правду…»

Первая роль в кино — «Подмосковная элегия». Женя (слева) с Ольгой Сутуловой и Петром Федоровым. 2001 год Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Ушла так рано, так благородно-молчаливо»

Брик много снималась – была еще до пандемии утверждена на ряд проектов. Однако временное затишье в карьере артистки все связали с тем, что ее семья переживает окончание коронавирусной эпидемии в США. Евгения последние полтора года болела, проходила лечение – у нее диагностировали онкологическое заболевание. Родные и близкие друзья выполнили просьбу Брик – никто не должен знать и обсуждать течение ее болезни. Она старалась радоваться жизни, наслаждаться счастливыми мгновениями. В минувшем сентябре Женя с мужем, дочерью, мамой и сестрой в свой день рождения отдыхала в Венеции. Умерла Евгения Брик 10 февраля 2022 года.

Коллеги соболезнует семье Евгении Брик. Татьяна Лютаева отметила: «Какая несправедливость: красивая, молодая, талантливая, необыкновенно добрая. Так рано, так благородно-молчаливо. Скорбим, соболезнования близким». Мария Миронова дружила с Брик, особенно они сблизились на съемках «Садового кольца»: «Какой потрясающий пост сделала Женя 22 сентября прошлого года, предпоследний пост в ее инстаграм. В тот момент, когда она уже все понимала и осознавала: «Мы должны оставаться спокойными и смелыми». Удивительная душа. Такая хрупкая и такая мужественная, и смелая! Огромный пример всем, болеющим, страждующим, тем, кто пока не знал, но столкнется в какой-то момент жизни с испытаниям».

Евгения дружила с Ириной Розановой – они снимались вместе в фильме «Одесса», в сериале «Садовое кольцо» народная артистка играла мать героини Брик. Розанова переживает: «Женя, Женечка Брик нет слов. Не забыть…»

Весной Евгения Брик вспоминала, как семнадцать лет назад в Берлине пробежалась с Ириной Розановой по обувным магазинам и купила чудесные ботинки. И вот в прошлом году Брик отдала ботиночки дочери: «Теперь уже Зое они идут гораздо больше. Какое же это невероятное чувство, когда дочь надевает твои вещи и они ей уже в самый раз…» Ужасно несправедливо, что Женя не увидит, как взрослеет ее дочь.

А зрителям еще предстоит увидеть последнюю роль Евгении Брик – в многосерийном фильме «Дети» режиссера Алены Званцовой. Свою последнюю профессиональную награду «За лучшую женскую роль» на фестивале «Пилот» Брик получила за эту работу.

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