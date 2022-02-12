Одесса нападет на Украину, Россия – на Крым. Нелепые детали раздутой Западом фейковой войны

Немецкий SPIEGEL и Sky News раздобыли новую карту секретного "вторжения" российской армии на Украину Фото: REUTERS

Нагнетание истерики по поводу "вторжения России" на Украину продолжается. За ночь к государствам, призвавших своих граждан срочно смазывать пятки и покидать Украину со всей возможной скоростью увеличилось еще на 5 или на 6. И процесс продолжается. Пока вы будете читать этот текст, не сомневаюсь, что прибавится еще два. Пока писал этот абзац, пришло сообщение, что к таковым присоединился теперь еще и Кувейт. В этих условиях порадовало посольство Китая на Украине, которое тоже предупредило граждан КНР, но о … необходимости соблюдать противоэпидемиологические профилактические меры.

А ведущие СМИ западных стран не успокаиваются. Немецкий SPIEGEL и Sky News раздобыли новую карту секретного "вторжения" российской армии на Украину, которой с ними поделились, как сообщили журналисты, источники в ЦРУ или в НАТО. Потому что именно эту карту вторжения ЦРУшники представили странам НАТО, как окончательный план "вторжения Путина", добытый ими "потом, кровью и деньгами". При этом, основываясь именно на этих данных ЦРУ, президент США Джозеф Байден сообщил свои партнерам (и партнершам) по НАТО, что "Путин нападе" 16-го февраля, опровергнув тем самым агентство "Блумберг", сообщившее, ерзая от нетерпения, что датой вторжения надо считать 15-е число.

Не знаю насчет пота и крови, но деньги ЦРУшники явно потратили совершенно зря. Смотрим, например, на эту карту со стрелочками, как картину военных действий рисовали еще в Первую и Вторую Мировые войны с их позиционными стратегиями и затяжными сражениями. И что мы видим? Две большие загадки (на самом деле даже больше). Одна стрелочка начинается в Одессе и заканчивается на границе с Молдавией, аккурат у Приднестровской Молдавской республики.

Это войска Одесской народной республики? Одесса уже стала Россией еще до захвата? Или ее захватили скрытно посредством шпионов, осуществивших переворот, как в игре "Цивилизация"? Почему тогда Одесса наносит удар по территории Украины в направлении северо-запада? Я не главнокомандующий ВСУ, меня термином "в направлении север-юг", не запутать. Если это российские войска в Одессе, то как они в нее попали, и почему Генштаб ВСУ о них ничего не знает? Предупредили ли Зеленского?

Одесса нападет на Украину, Россия – на Крым

Или, например, зачем бить из Донбасса на Крым? Крым же наш! Не надо там ни танков, ни дополнительных воинских частей. Если разве только помочь крымчанам подготовиться к новому курортному сезону. Но как это смогут сделать танки и БМП?

А где парашютисты? Почему не нарисовано, где и как они будут десантироваться на парашютах с самолетов и прыгать с вертолетов? Незаслуженно обидели морскую пехоту. Вообще ни одного морского десанта не нарисовали стрелочками. Морпехам обидно. Совершенно проигнорирован Николаев. Впрочем, там захватывать уже нечего, верфи распиливают, и с каждым днем возможности строить там корабли все больше уходят в прошлое. В отличие от Одессы, где аммиакопровод и припортовый завод еще не распилили на металлолом.

С территории Белоруссии стрелочка нарисована на Житомир. Но ведь до Киева там гораздо ближе!

И все это называется "возможные направления ударов России". Нарисованные, судя по качеству аналитики, фантазером-двоечником, не сошедшим еще со школьной скамьи. Ну ладно хоть карту бомбардировки Воронежа с Ростовом-на-Дону не нарисовали...

Или это "возможные направления" из той серии, что и само "возможное вторжение", когда "може нападе, а може и не нападе". Как у блондинки из анекдота про теорию вероятности и возможность встретить динозавра на улице: ровно пополам – или встречу, или не встречу.

Завидная аналитика, прекрасные разведданные. И почему-то никто из этих агентов и аналитиков не вспоминает, что о ротации военных России в Крыму они узнали уже постфактум. Интересно, за что они получают свои очень неплохие зарплаты? За раскраски контурных карт?

Кто там в Одессе, ответьте, что там у вас.

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