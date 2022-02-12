Как будто чувствовала: Зинаида Кириенко в последнем интервью «КП» говорила о страхе перед болезнью и забвением

До своего 89-го дня рождения Зинаида Михайловна, увы, не дожила. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Запись этого телефонного разговора станет последней в разделе архива «КП», обозначенном именем Зинаиды Кириенко. Он состоялся несколько месяцев назад: планировалось, что интервью выйдет в свет в канун очередного дня рождения актрисы.

Но до своего 89-го дня рождения Зинаида Михайловна, увы, не дожила.

- Зинаида Михайловна, в активе любой актрисы есть список ролей. Какие-то - главные, какие-то – эпизодические; есть еще положительные и отрицательные. Вы любите все?

- В идеале хотелось, чтобы так было: чтобы каждая роль настолько тебя брала, что становилась бы главной. Но так не бывает, к сожалению. Во всяком случае, у меня так не было. Но были очень хорошие роли, которые я люблю, которыми я горжусь, довольна, счастлива, что эти роли мне попались. Очень много есть ролей, которые не оставляют следа. Зачастую об актере говорят: лицо знакомое, а где он снимался – трудно вспомнить.

Поэтому я предпочитаю сниматься лучше меньше, да лучше. Хотя к актерской профессии можно по-разному относиться. Можно относиться как к работе, которая дает способ жить, можно играть все подряд. Но я - девушка другая.

Так случилось, что я училась у замечательных педагогов. Прежде всего – Сергей Апполинариевич Герасимов, воспитавший целую плеяду режиссеров и актеров, завоевавших сердца людей. Это не просто люди, которые снимались в кино, а которые остались в сердцах, в памяти зрителей. И не потому, что они такие красивые, а потому что им удалось войти в душу зрителя. Для меня это кажется очень важным в профессии актера – достучаться до самого сердца, ведь только тогда память сердца не покидает.

Герасимов заложил нам фундамент на выживание. Потому что профессия актера - довольно неоднозначная. Бывают очень сложные периоды. И тут нужно мужество, философию где-то применять, где-то парить над обстоятельствами. Наш педагог давал нам силу, волю, которую надо в себе воспитывать для этой профессии.

- Что самое главное, что ваши учителя дали вам?

- Я мечтала стать актрисой с детства. Я очень эмоционально воспринимала фильмы, ими жила. И вот попала в руки такого мастера, как Герасимов. Теперь меня зрители очень хорошо знают, ежедневно признаются в любви. Недавно девочка прислала письмо, ей 17 лет, с фотокопией старой открытки, чтобы я подписала ее. Пишет это молодое существо такие дивные слова: «Тихий Дон» снимался более пятидесяти лет назад, но он оставляет свет в сегодняшнем молодом сердце.

Я сейчас не снимаюсь. К сожалению, у нас странная режиссура. Такая актриса, как я, должна была бы сниматься вовсю. Но что бог дает, то дает. Мне жаль актеров, которые в свое время много значили, зрители их любили, потом они уходят – или болезни, или невозможность перейти на театральную сцену... Забвение – это самое тяжелое, что может быть. Хочу верить, что меня эта участь не постигнет.

- Считаете ли вы, что в современной России есть кинорежиссеры уровня Сергея Герасимова, Сергея Бондарчука?

- Не все сразу появляется. Нужно время, чтобы определить будущее молодых. А так режиссеры есть, конечно. Но раз они меня не берут на съемки, значит, не очень хорошо видят актера.

- Вы жили и работали при разных руководителях советского, российского государства. Какое время вам казалось самым беззаботным, приятным, легким?

- Беззаботным лично для меня время никогда не было. У меня была семья, которую надо было кормить, были обязанности. Я снималась, сколько могла. Были и неприятности с начальством. Хоть я секретаршей не была, но руководители всегда были. Иногда портили актрисам жизнь. Я - не тот человек. И мне приходилось очень много от этого терять ролей, это факт. Но я никогда не кидалась в крайности, много работала в театре, на сцене, в концертах, была занята трудовой деятельностью. Хотя очень хотелось сниматься.

- Дружите с коллегами по цеху? Или стараетесь выбирать друзей, не имеющих отношения к актерскому искусству?

- У меня никогда не было вражды ни с кем. Мне может нравиться актриса или актер, может не нравиться. Это естественно. А так, чтобы строить какие-то козни, то меня бог от этого миловал. Я не люблю ссор, неприязни. Не нравится человек – можно с ним не общаться. Со мной в одном дворе жила Римма Маркова. С Таней Конюховой дружили одно время, сейчас вот разъехались, да и нет времени общаться. А так я люблю многих. И Лариса Лужина, и Света Тома. В большинстве своем у меня хорошие отношения с людьми. Даже с невестками.

- Недавно «Тихий Дон» в очередной раз показали по одному из федеральных телеканалов. Фильм нашел отклик в сердцах молодого поколения?

- Если столько писем я получила за последние два-три месяца, и многие письма с настоящими откровениями, то, конечно, нашел. Куда ни приду, мне говорят: какая же вы красавица! Я и не отказываюсь. Люди говорят от чистого сердца. Спасибо им.

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