Зеленский не выдержал на фоне "угроз войны" и потребовал у Байдена доказательств

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Вакханалия предупреждений о необходимости гражданам иностранных государств покинуть территорию Украины как можно быстрее продолжается. Напомним, вчера о необходимости сделать это заявили ответственные официальные лица от самых первых до представителей МИДов и послов из США, Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Израиля, Австралии, Новой Зеландии и, в целом, от имени администрации Евросоюза. Как и прогнозировалось, в течение ночи и утра к ни присоединились еще ряд государств.

В субботу озвучили свои предупреждения аналогичные предупреждения и предложения Черногория, Латвия, Эстония (быстро в этот раз подсуетились - !), Канада, Бельгия, Финляндия, Германия, Литва, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Испания. Германия, кроме того, объявила о переносе своего Генерального консульства из Киева во Львов. США заявили об эвакуации большей части дипломатических сотрудников своего представительства. Количество стран, которые поддались панике и сами стали ее очагами на Украине перевалило за двадцать.

Но власти Украины все это героически терпели и "хранили гордое молчание". Но когда подал свой голос в общем хоре Ирак! Ирак, в котором до сих пор нет нормальной жизни после оккупации американцами и их союзниками. Ирак, в котором теракты и минометные обстрелы в столице страны до сих пор совсем не редкость… Между тем, Министерство иностранных дел Ирака выпустило заявление, в котором призвало иракцев покинуть территорию Украины.

Тут понятное дело, Зеленский, как президент Украины дольше уже не мог терпеть. И решил возвысить голос, даже если его слова будут противоречить заявлениям Байдена и прочим партнерам и союзникам.

- Мы берем к вниманию всю эту информацию, мы благодарны за эту информацию, но мы должны четко анализировать любую информацию, оценивать риски. В информационном пространстве слишком много информации о вторжении России, - заявил он, донельзя уставший и раздраженный. - Я не говорю, что мы согласны или не согласны с какой-то информацией о предстоящем событии, которое не произошло. Мы анализируем разную информацию. И я не могу сказать, что наша украинская разведка работает хуже западной.

И добавил, что Украина хочет не принимать на веру все эти прозвучавшие заявления и предостережения, а "увидеть доказательства".

Еще пара-тройка дней такого информационного прессинга Украины со стороны Запада, и президент Украины начнет рычать и публично нападать на Байдена, который, как утверждают некоторые наблюдатели, просто "очень хочет, чтобы его наградили Нобелевской премией мира за предотвращение российско-украинской войны" в центре Европы, а потому раскручивает всю эту истерику. Мысль спорная, конечно, но чем Байден хуже Обамы? В его собственном мнении, ничем. Разве что тем, что он белый.

А расплачиваться за это Зеленскому своей психикой. Вместе с украинцами.

Молчат "союзнички", не отвечают. Лишь ласково шепчут на ушко: "Верьте мне, Вова".

Джентльменам же принято верить на слово, не правда ли?

Шоу "напугай украинцев" со стороны зарубежных "союзников" Украины продолжается.

Не будет доказательств. Если доктор (пардон, Байден) сказал в морг, значит, в морг. Похоже, что если "злые русские" не нападут на Украину, это придется делать солдатам НАТО. Потому что Белый дом не ошибается.