Виталий Коротич о заявлениях про "вторжение России" на Украину: Не стоит вестись на их пропаганду. Но надо быть начеку

Экс-главред «Огонька» Виталий Коротич. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Виталий Алексеевич! Байден назвал 16 февраля датой вторжения России на Украину.

- Это не первый раз, они уже это делали.

- На сей раз это произошло во время участия президента в видеоконференции 11 февраля с лидерами западных стран, Европейского союза и НАТО. Об этом пишет Politico.

- В сообщениях из США говорится о том, что европейцы разошлись в оценках сроков «вторжения» с американским лидером, а также не разделили позицию неизбежности эскалации. Один из присутствовавших на заседании чиновников заявил, что ЕС «отказывается такое покупать».

- Я бы сказал, что надо это все читать так.

Выступил норвежец Столтенберг и заявил о том, что они сейчас в Румынии высадили новые войска и вооружения.

Представьте себе, что не было бы этого всего тарарама. Значит, надо было бы оправдывать эти бесконечные расширения НАТО, бесконечные высадки новых войск, доставок тонн техники.

Сейчас американцы, придумав это грядущее вторжение, под это дело сваливают что угодно. Переправки сотен тысяч тонн чего угодно, миллиардов - на вооружение.

Если бы не было этой фантазии про немедленное вторжение, это было бы делать почти неприлично.

Это и сейчас неприлично делать. Но они это делают, придумав причину.

И Байден просто играет свою роль. Он непременно позвонит сегодня Путину и будет того пугать грядущими санкциями за вторжение. Путин будет уверять, что никакого вторжения не будет. Байден будет: ну что вы, у нас есть сведения.

- Звонок, действительно, запланирован.

- Если бы это (речь о «вторжении». - А.Г.) было запланировано, я думаю, что у нас все-таки в стране не идиоты. (То есть, об этом бы и говорили, и писали бы.) Я, кроме разворота в «Комсомолке» недавно, нигде не читал никаких вариантов о том, как Россия может вторгаться в Украину.

Дело в том, что нет этого. У нас, если бы, действительно, мы о чем-то такой думали, все-таки существуют определенные правила. У нас была бы колоссальная пропаганда на этот счет. И уже тысячу раз объяснили бы, для чего это необходимо, как наши войска уже просто вынуждены и уже будут вторгаться через силу, но никуда от этого не денешься.

Ничего этого у нас не происходит.

Американцы объясняют свое желание начать войну и все время делают, как делает это сварливая жена в плохой семье: а ты сам виноват, дурак, это все ты устроил.

- А что ваши друзья в Америке, на Украине говорят?

- Полная паника.

В Америке, в Украине полная паника. Я всем объясняю, что этого не будет, вы что, с ума сошли? Кому это нужно? Самые ретивые говорят: ну вот, вы в 2014 году же “напали на Крым”.

Дальше начинаются разговоры уже на известную тему. Других аргументов нет.

Нет аргументов даже у такого воинственного норвежца, что удивительно, они со времен викингов ни с кем не воевали, как Столтенберг. Он говорит: они нападали на Крым, они нападали везде.

Это, скорее, объяснение собственных действий, чем предупреждение о «российской агресси»..

Это объяснение того, что они делают. Введение новых войск в НАТО – это часть стратегии Альянса.

НАТО этим занимается уже много лет. И всякий раз надо это объяснять.

А сегодня они придумали причину, по которой это – ну просто вопросов нет. Под которую они введут что угодно, вплоть до стад диких слонов.

- Они пугают больше всего Зеленского. Через день Штаты говорят: Россия нападет. На следующий день: мы вам помогать не будем, солдат не пришлем.

- Они им присылают всё.

Чехов еще говорил: когда в первом действии ружье висит на стене, оно должно до конца пьесы обязательно выстрелить.

- Может быть, оно разряжено все-таки будет.

- Бог его знает. Но все-таки все должно как-то оправдываться. Я все-таки не подозреваю этих самых деятелей в идиотизме Ну, пусть они посылают оружие не все новейшее, может, что-то устарелое. Но они посылают на сотни миллионов, на миллиарды долларов оружие. Украина им буквально напихина. Ну, что с ним делать? Украине больше некуда стрелять, нет ни одной стороны, в которую они могут выстрелить.

- Может, не попадут?

- Им подсказывают.

Уже НАТО и европейцы, американцы давно высчитали, что для укрощения, желанного ими… Мы иногда забываем, что продолжается вечный исторический процесс. То, что сейчас происходит, оно происходило вообще больше ста лет, с 1917 года – наверняка. У нас никогда не было исторически больших врагов, чем Британия и Польша. Вот они и есть.

Кроме двух мировых войн, мы всегда очень дружили с Германией. Вот и сейчас ее пробуют против нас натравить, а Германия остается островком более-менее… (На немках женились все наши императоры.)

Сейчас это идет чужая игра. И нам не надо покупаться на пропаганду, которая делается не для нас, а для окружающего мира. Очень хорошо, что мы на нее не купились. Но и пассивными быть нельзя. Надо быть начеку.

Вспомнил старый, еще связанный с Чарли Чаплиным, анекдот.

Человек в центре Нью Йорка, на Таймс-сквере, стоит у фонарного столба, рвет на клочки газету и пускает ее по ветру.

Подходит полисмен и интересуется, что это человек делает. «Как?- удивляется тот. - Вы не знаете, что это лучшее средство для того, чтобы отогнать стадо диких слонов?». «Какие дикие слоны в Нью Йорке?»- вертит пальцем у лба полисмен. «Вот!- отвечает человек, отрывающий клочки от газеты.- Именно поэтому!».

Американцы считают, что они в выигрыше при любом варианте.

Проходят маневры в Белоруссии и войска отводятся на места постоянного базирования, никто не вторгся. «Ну вот,- захлопает пропаганда руками и ушами.- испугались наших президентов, газет и санкций!»

Украине всё-таки скомандуют «Фас!» и она атакует Донбасс. Тут же получит сдачи. Снова полетят клочки газет с описаниями вторжения и прочих концлагерей в Украине, вводятся санкции и войска куда только возможно.

Президенты будут звонить Путину, пугать его вслух и с трансляциями на весь свет…

* * *

ПИСЬМО ОТ КОРОТИЧА В ЭТУ ЖЕ СУББОТУ, 12-го...

«Ничего не понимаю - из Киева, Харькова меня завалили звонками о том, что 16-го начнется война. Бред».