В США предлагают к продаже использованную туалетную бумагу

Во время пандемии в разряд дефицита попала туалетная бумага. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия COVID-19 познакомила многих американцев с таким понятием, как дефицит: с приходом коронавируса с полок магазинов исчезли многие товары. В разряд дефицитных среди прочего попала и туалетная бумага.

Психологи считают, что запас туалетной бумаги, а также некоторых других промтоваров в доме, придает человеку уверенности в том, что он и члены его семьи смогут пережить те или иные напасти, включая локдауны и перебои в поставках.

Последние, кстати, продолжают держать в напряжении как американских ритейлеров, так и обычных покупателей: до сих пор время от времени с полок магазинов пропадает в том числе и туалетная бумага. Доходит до того, что кое-где ее продают по строго ограниченному числу рулонов в руки.

А вот в крупнейшем Интернет-магазине Amazon стали вдруг предлагать… использованную туалетную бумагу. Ее можно купить дешевле, чем новую.

Именно с пометкой used (т.е. использованная или бывшая в употреблении) предлагает за $23 две дюжины рулонов туалетной бумаги Amazon. Новые стоят на $2 дороже.

Предложение не вызвало ажиотажа, а вот бурю самой разной реакции Интернет-пользователей уже спровоцировало. Одни ломают голову над тем, что из себя представляет бывшая в употреблении туалетная бумага, кем и для каких целей она использовалась. Другие уверены в том, что речь идет о поврежденной упаковке или смятых рулонах. В пользу последней версии говорит и тот факт, что в США магазины нередко предлагают с существенной скидкой витринные экземпляры, а также товары в поврежденной фирменной упаковке или без таковой.

Немало голосов раздается и в пользу версии, согласно которой к продаже предлагаются рулоны, действительно бывшие в употреблении: они висели в туалетах гостиничных номеров или офисных комплексов, но из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей переход на удаленку и закрытие границ для туристов, они так и не были использованы по прямому назначению. Нетронутые рулоны сняли и вернули продавцу, который теперь продает их с небольшой скидкой.

В Amazon пока никак не прокомментировали ситуацию.