"Помоги ей Господь!": фото изменившейся внучки Никиты Михалкова потрясло публику

Наташа - дочь Артема Михалкова и его бывшей жены Дарьи Фото: СОЦСЕТИ

Никита Михалков не только многодетный отец. У знаменитого режиссера - 11 внуков. Особо пристально поклонники следят за судьбой Натальи - дочери младшего сына Никиты Сергеевича и Татьяны Евгеньевны. Сейчас девушке уже 20 лет. В последнее время она невероятно преобразилась.

Наташа - дочь Артема Михалкова и его бывшей жены Дарьи. Девушка, окончив школу, поступила в МГУ. Красавица, названная в честь матери Никиты Михалкова, - большая гордость знаменитого деда и бабушки Татьяны Михалковой.

Наташа ведет закрытый образ жизни. Она не мечтает о славе, а редкие выходы красавицы в свет фиксирует Татьяна Евгеньевна. Женщина называет ее не иначе как "внученька". "Ты наша радость! Тебя любит вся наша большая семья!" - то и дело пишет хранительница домашнего очага.

К слову, поклонники звездного семейства не раз отмечали, что Наташа сильно похожа на бабушку, которая в молодости была очень известной манекенщицей. Ее называли музой Вячеслава Зайцева. Она отказалась от карьеры модели, когда вышла замуж за режиссера.

Наташа тоже пробовала свои силы на подиуме. Однако со временем поняла, что ей это не интересно. Внучка Михалковых отлично рисует и обожает искусство. "У меня очень забавные родители, которые заявили: «Ты можешь делать все, что хочешь: идти на искусствоведа, идти на актера. Или стань егерем». Это наша семейная шутка", - делилась девушка.

Она часто сопровождает бабулю в путешествиях. А в Москве Наташа ходит с Татьяной Евгеньевной по музеям и выставкам.

Последний снимок Наташи в бабушкином блоге собрал массу восторженных отзывов. Многие отметили, что повзрослевшая наследница звездной семьи стала настоящей красавицей: "Красивая, утонченная", "Необыкновенная красавица!", "Пусть всегда будет здорова, успешна и счастлива!", "Помоги ей Господь!", "Не узнать!", "Порода Михалковых видна", "Хороша Наташа!", "Восхитительная красота".

К слову, больше всего в жизни Наташу Михалкову вдохновляет семья. О знаменитом дедушке она готова говорить бесконечно, потому что он оказал на нее большое влияние в жизни. "Дедушка вообще глава нашей семьи, он гениальный и прекрасный человек. Вообще с самого детства я видела правильную семью, во мне заложены семейные ценности, мы всегда вместе. Я вступаю во взрослую жизнь, и просто удивлена, как семья реально помогает морально - когда ты чувствуешь, что все рядом, то это незаменимо", - делилась Наташа.

Отметим, родители Наташи развелись почти десять лет назад, а всего в браке они прожили 15 лет. И у Дарьи, и у Артема уже давно своя новая жизнь, экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения.