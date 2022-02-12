Жители США поиздевались над фейками об "атаке России" на Украину. И вот почему

В Интернете появились многочисленные мемы на тему «российского вторжения» в Украину. Фото: Shutterstock

Объявленная ни кем-нибудь, а самим президентом США точная дата якобы планирующегося Россией военного вторжения на территорию Украины, обеспечила западных журналистов работой, а читателей СМИ - поводами для рассуждений, немалая часть из которых наполнена иронией.

Американский телеканал Fox News новость о том, что «все начнется в ближайшую среду» в разряд срочных новостей выносить не стал: журналисты этого СМИ давно уже оценивают умственные способности Байдена как невысокие.

С этим согласны и читатели сайта медиакорпорации, комментирующие свежую статью о нагнетании Западом истерии в отношении России. Автор сообщает о решении американского Госдепа эвакуировать часть дипломатов из посольства США в Киеве.

- Мы бы выглядели сильнее, если бы оставили свое посольство открытым. А-а-а… Наверное, целью России является именно наше посольство. – шутливо предполагает пользователь с ником havefunwithit.

- В Белом доме уже приготовили ситуационную комнату для Байдена. С глобусом, игрушечными самолетами и солдатиками. Конечно, с таким арсеналом он войну и начнет, и остановит. – характеризует Верховного Главнокомандующего Армии США fjbcoin.

- А солнечные батареи, которые я установил на крыше своего дома, будут работать во время ядерной зимы? – беспокоится indianajones64.

- И вообще, я полностью готов: когда-то в школе меня учили, как прятаться под партой, если прозвучал взрыв. – пишет он же.

На сайте британской Daily Mail все выглядит куда более угрожающе: из заглавных и непривычно огромных по размеру букв сложен заголовок – «Война через четыре дня».

Британцы, комментирующие этот материал, смеются и шутят.

- В Америке уже обделались и ищут ближайший туалет. – пишет HoosierDad

- Через четыре дня? В среду? А в какое время, не сказали? Успеть бы позавтракать. – интересуется ArlFriend.

А еще в Интернете появились многочисленные мемы на тему «российского вторжения» в Украину. Одним из самых популярных оказался изображающий многолетний, как пишет его автор, процесс ожидания российского вторжения.

В соцсетях, по которым этот мем разлетается сейчас особенно активно, все уверены, что этот процесс будет вечным.