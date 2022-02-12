Зеленский пытался исполнить свою главную мужскую мечту. Но не смог

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Что вы пристали к Зеленскому с этими Минскими соглашениями? У человека мечта всей жизни, можно сказать, не сложилась, а вы ему про какие-то договора, урегулирование конфликта, спасение человеческих жизней. Вот вы ему это говорите, а он сидит и в это время напряженно задает себе один и тот же вопрос: "Почему, ну почему меня так и не сфотографировали для обложки мужского журнала?"

И вот не надо, я вовсе не наговариваю на Зеленского. В наличии у Зеленского такого желания призналась его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, ныне - внештатный советник главы Офиса президента Украины по связям с иностранными СМИ.

Буквально на днях она вспомнила, как Зеленский просил ее устроить ему такую фотосъемку в прошлом году, когда она уже перестала быть его пресс-секретарем.

- В прошлом году, к моему удивлению, мне предложили место на одной из 12 обложек Playboy. В поддержку этого решения сыграла моя беседа с моим бывшим начальником, президентом Украины летом 2021 года – довольно непринужденный обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ, - написала Юлия 11 февраля в своей колонке для издания Kyiv Post. - Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men’s Health о том, чтобы он попал на обложку.

Мендель явно не ожидала такого предложения, но решила, что это желание Зеленского открывает и для нее двери, то есть обложки, эротического журнала: "Я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого?"

Но, как известно теперь, ни у Мендель, ни у Зеленского не получилось попасть на обложки тех журналов, о которых они мечтали. Хотя Зеленский очень любит, когда его фотографируют за занятиями в спортзале, когда он демонстрирует свою спортивную форму. Playboy никому представлять не нужно, а вот Men's Health – это главный мужской журнал о фитнесе, питании, здоровье, сексе, стиле, уходе за собой, технологиях, потере веса и многом другом.

Может, им следовало попробовать поменяться изданиями? Или хотя бы Зеленскому не замахиваться на Men's Health, публикующего на обложках красавцев с исключительной мускулатурой. А переключиться на другие журналы с полуголыми и голыми мужчинами на обложках, к примеру, на DNA или The Advocate.

И что с того, что они рассчитаны на мужчин, как принято говорить, нетрадиционной сексуальной ориентации. На Западе она уже вполне традиционная. А ЦеЕвропа так стремится в Европу, что украинскому президенту эта фотосъемка могла и в плюс пойти. Особенно, если вспомнить эстетику и стилистику одного из его клипов в "Квартале 95" про группу "Козаки". Очень органично могло бы зайти. Сказано же, что красота спасет мир. А какой мир и что за красота не сказано. Тем более, что про "красавицу" Зеленский высказался однозначно.

Мечту жизни, можно сказать, обломали. Как будто у них в этих журналах президенты полуголые в очереди на съемку стоят. А вы тут – международные отношения, конфликт в Донбассе, война и прочие неприятности. Может, теперь, после такого разочарования ему для вас еще на рояле сыграть?