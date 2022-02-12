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Политика12 февраля 2022 15:19

Зеленский пытался исполнить свою главную мужскую мечту. Но не смог

Он мечтал сняться на обложке мужского журнала
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Комментарии (40)Комментарии (40)(40)
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Что вы пристали к Зеленскому с этими Минскими соглашениями? У человека мечта всей жизни, можно сказать, не сложилась, а вы ему про какие-то договора, урегулирование конфликта, спасение человеческих жизней. Вот вы ему это говорите, а он сидит и в это время напряженно задает себе один и тот же вопрос: "Почему, ну почему меня так и не сфотографировали для обложки мужского журнала?"

И вот не надо, я вовсе не наговариваю на Зеленского. В наличии у Зеленского такого желания призналась его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель, ныне - внештатный советник главы Офиса президента Украины по связям с иностранными СМИ.

Буквально на днях она вспомнила, как Зеленский просил ее устроить ему такую фотосъемку в прошлом году, когда она уже перестала быть его пресс-секретарем.

- В прошлом году, к моему удивлению, мне предложили место на одной из 12 обложек Playboy. В поддержку этого решения сыграла моя беседа с моим бывшим начальником, президентом Украины летом 2021 года – довольно непринужденный обед, на котором мы обсуждали возможности работы с международными СМИ, - написала Юлия 11 февраля в своей колонке для издания Kyiv Post. - Затем Владимир Зеленский попросил меня поговорить с журналом Men’s Health о том, чтобы он попал на обложку.

Мендель явно не ожидала такого предложения, но решила, что это желание Зеленского открывает и для нее двери, то есть обложки, эротического журнала: "Я подумала: если президент страны хочет осуществить свою мечту обычного человека, попав на обложку одного из крупных мужских журналов, то почему его бывший пресс-секретарь не может появиться на обложке другого?"

Но, как известно теперь, ни у Мендель, ни у Зеленского не получилось попасть на обложки тех журналов, о которых они мечтали. Хотя Зеленский очень любит, когда его фотографируют за занятиями в спортзале, когда он демонстрирует свою спортивную форму. Playboy никому представлять не нужно, а вот Men's Health – это главный мужской журнал о фитнесе, питании, здоровье, сексе, стиле, уходе за собой, технологиях, потере веса и многом другом.

Может, им следовало попробовать поменяться изданиями? Или хотя бы Зеленскому не замахиваться на Men's Health, публикующего на обложках красавцев с исключительной мускулатурой. А переключиться на другие журналы с полуголыми и голыми мужчинами на обложках, к примеру, на DNA или The Advocate.

И что с того, что они рассчитаны на мужчин, как принято говорить, нетрадиционной сексуальной ориентации. На Западе она уже вполне традиционная. А ЦеЕвропа так стремится в Европу, что украинскому президенту эта фотосъемка могла и в плюс пойти. Особенно, если вспомнить эстетику и стилистику одного из его клипов в "Квартале 95" про группу "Козаки". Очень органично могло бы зайти. Сказано же, что красота спасет мир. А какой мир и что за красота не сказано. Тем более, что про "красавицу" Зеленский высказался однозначно.

Мечту жизни, можно сказать, обломали. Как будто у них в этих журналах президенты полуголые в очереди на съемку стоят. А вы тут – международные отношения, конфликт в Донбассе, война и прочие неприятности. Может, теперь, после такого разочарования ему для вас еще на рояле сыграть?

Украинский кризисОСОБЫЙ СЛУЧАЙ