«Это не остеохондроз»: какие причины чаще всего вызывают боли в спине, рассказал опытный врач-невролог

От болей в спине страдают не только представители старшего поколения, но и граждане в расцвете сил. Фото: Shutterstock

Лидером среди причин, которые чаще всего портят самочувствие людям во всем мире, считается головная боль. На второе же место многие ставят боли в спине. От них страдают не только представители старшего поколения, но и граждане в расцвете сил. И даже молодежь - как ведущая сидячий образ жизни за компьютером, так и регулярно посещающая фитнес-залы.

Чтобы подобрать эффективные методы лечения, нужно понять: из-за чего на самом деле нас скрючивает, начинает ломить в пояснице и прочих частях спины? Что известно современной медицине о причинах таких болей, каким заблуждениям не стоит доверять и какие обследования действительно необходимы - об этом сайту kp.ru рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПАЦИЕНТЫ ОБРАЩАЮТСЯ К ВРАЧУ В 95% СЛУЧАЕВ

- Павел Яковлевич, очень часто беды со спиной валят на остеохондроз. Но приходилось слышать, что подобный диагноз сродни дисбактериозу и вегетососудистой дистонии: современная медицина таких заболеваний не признает. Это правда?

- На самом деле, в Международной классификации болезней есть диагноз остеохондроз. Однако, он имеет отношение в основном к юношеской патологии, так называемой болезни Шейермана-Мау (наследственное заболевание, связанное с искривлением позвоночника и поражением позвонков. - Ред.).

Вообще же, у болей в спине существует огромное количество причин.

- Давайте разберем самые распространенные.

- Обычно мы говорим о двух группах: специфические и неспецифические боли в спине. Второй тип однозначно преобладает: на его долю приходится практически 95% всех обращений к врачу с жалобами на проблемы со спиной. По своей сути неспецифические боли это патологии (то есть повреждения, отклонения от нормы. - Ред.) мышц, связок, суставов, дисков позвоночного столба.

Остальные 5% - специфические боли, и в их числе 1-2% вызваны заболеваниями внутренних органов, которые «отдают» в спину.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие болезни могут «отдавать» в спину

Доктор Бранд выделяет такие причины специфических болей в спине:

- сосудистые боли. Они могут быть связаны, в частности, с расслоением аорты, со стенокардией, с инфарктом миокарда (боль, отдающая в левую лопатку). Такие причины болей в спине встречаются нечасто, но они очень опасны, отмечает врач;

- боли, связанные с патологией внутренних органов: язвой желудка, аппендицитом, холециститом, почечными коликами;

- боли, вызванные различными воспалительными заболеваниями позвоночного столба, например, полиартриты или псориатические артриты, болезнь Бехтерева;

- инфекционные причины: боли, вызванные, например, туберкулезным спондилитом;

- онкопричины: чаще всего боли в спине у онкобольных возникают из-за метастазов, которые дает рак легкого, рак молочной железы, рак предстательной железы;

- опухоли спинного мозга и позвоночного столба;

- эндокринологические причины: остеопороз и болезнь Педжета (хроническое заболевание, связанное с дистрофией и деформацией костей);

- психогенные причины: они могут вызывать так называемые дисфункциональные боли в спине.

«Еще около 1-3% приходится на радикулопатию - поражение позвоночника и его дисков, которые приводят к компрессии (сдавливанию) спинномозговых корешков», - поясняет врач.

ОБСЛЕДОВАНИЯ: КОГДА НУЖНЫ МРТ И КТ

- Когда начинает болеть спина, большинство людей думают: значит, дорога на рентген, МРТ или КТ. Эти методы всегда нужны для обследования?

- Неспецифические боли в спине, которые случаются в 95% случаев и связаны с патологиями мышц, связок и суставов позвоночного столба, не требуют никаких специальных обследований кроме осмотра врача (по крайней мере, при первичном посещении).

При этом очень важно, чтобы на приеме врач проверил наличие так называемых «красных флагов». Это признаки, которые могут сигналить, что боли у пациента вызваны определенными заболеваниями (см. выше «Будь в курсе». - Ред.). Если есть «красные флаги», назначается специальное обследование.

- Что относится к таким тревожным признакам?

- В их числе:

* ранний или поздний возраст: если пациенту меньше 15-ти или больше 55-ти лет,

* состояние, когда боль в спине сопровождается температурой,

* боль усиливается в положении лежа и (или) в ночное время,

* боль возникла при отсутствии недавних травм,

* у пациента есть онкологическое заболевание в анамнезе.

- Что касается специальных обследований (то есть при подозрении на боли, вызванные определенными заболеваниями. - Ред.), то, в частности при травматологических причинах, как перелом позвоночника, или онкопричинах (метастазы) следует выполнить компьютерную томографию (КТ). А при подозрении на радикулопатию, поражение корешка спинного мозга, особенно с нарушениями неврологического статуса (определяет врач при осмотре) нужна магнитно-резонансная томография (МРТ) позвоночника, - поясняет доктор Бранд.

ИТОГО

При осмотре пациента, жалующегося на боли в области спины, врачу нужно проверить нейро-ортопедический статус (специальные тесты на чувствительность, мышечную силу, координацию) и убедиться, нет ли «красных флагов».

Если обнаруживаются явные признаки поражения нервной системы либо те самые тревожные «флаги», то назначаются специальные обследования.

В остальных случаях толковый доктор может сразу назначить лечение (подробно о том, какие методы работают при болях в спине и что малоэффективно - в следующей части публикации. - Ред.).

В ТЕМУ

Уличный бег и занятия в фитнес-залах: могут ли навредить нашей спине

- Павел Яковлевич, в соцсетях немало обсуждений: может ли стать причиной болей в спине бег, какие-либо другие занятия спортом?

- Самый главный вредный фактор - сидячий образ жизни. Именно он провоцирует появление болей в спине, поскольку в положении сидя позвоночник испытывает наибольшую нагрузку.

Если говорить о беге, то на него активнее реагируют голеностопные, коленные, тазобедренные суставы. То есть у нас в организме предусмотрена целая цепочка суставов, которая позволяет защитить позвоночник от травм во время бега. Теоретически могут быть какие-то неудачные движения, связанные с нарушением биомеханики позвоночного столба, но это маловероятно.

Скорее причиной болей в спине, связанных с физнагрузками, может стать любой подъем тяжестей или такие спортивные упражнения, как становая тяга (подъем штанги, гантелей, гирь с пола. - Ред.). В последнем случае поясничный отдел позвоночника используется в качестве рычага.

Продолжение следует. Во второй части публикации в ближайшее время на kp.ru эксперт расскажет о современных подходах к медпомощи при болях в спине.