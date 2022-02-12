От дочери Евгении Брик скрывают смерть мамы Фото: СОЦСЕТИ

Несовершеннолетней дочери Евгении Брик боятся говорить о смерти мамы. Супруга Валерия Тодоровского скончалась в США в возрасте 40 лет. Звезда сериала "Оттепель" два года мужественно боролось с онкологическим заболеванием.

От второго брака с актрисой Евгенией Брик у режиссера Валерия Тодоровского в 2009 году родилась дочь Зоя. Девочка растет очень талантливой. Евгения в блоге часто делилась с публикой успехами ребенка.

Когда после химиотерапии Брик лишилась своих волос, именно Зоя сняла маму с новой прической. Актриса коротко постриглась. "Как же хорошо, когда дочь любит и умеет фотографировать. Бери любую фотографию, сделанную Зоей, и помещай без всяких обработок. Точно не прогадаешь. Если смотреть на меня ее глазами, то мне идет любая прическа, я всегда молодая и самая лучшая. Абсолютно все дети так видят своих мам. Это и есть удивительная, высшая сила любви и приятия", - писала артистка за несколько месяцев до смерти.

Зоя Тодоровская снялась в нескольких громких кинокартинах, среди которых драма Тодоровского "Одесса". Над фильмом они работали всей семьей. Евгения не препятствовала желанию Зои появляться на экране. Актриса водила наследницу на кастинги, поддерживала ее на площадке.

Сейчас, когда мамы не стало, ранимой и впечатлительной девочке пока не говорят о смерти родного человека. Как говорят друзья семьи, для ребенка, тем более в переходном возрасте, это большой удар. Как пишут Дни.Ру, пока решается, нужно ли Зою брать на похороны.

О дочке Брик могла говорить бесконечно, называя ее "дитя любви". Евгения мечтала родить ей братика или сестренку. Говорила: "Не хочу, чтобы она была единственным ребенком". Она признавалась, что дочка тоже очень хочет братика или сестренку. Они даже вместе начали выбирать имя будущему малышу, пишут 7 Дней.

"Мы с дочкой вместе выбираем имя для будущего малыша. Зоечка очень ждет, когда у нее будет братик или сестричка, и мы с ней иногда ложимся вечером и мечтаем: если будет мальчик, то его будут звать так-то, если девочка - так-то… Сначала мы с Валерой прожили, можно сказать, жизнь вдвоем, потом, когда я уже была готова к появлению ребенка, появилась Зоя, и мы стали жить втроем, и это тоже особая жизнь… А теперь можно и четвертого члена к нам в семью. Это здорово, когда все происходит осознанно и дети действительно желанные", - делилась своими мечтами Брик.