Макрон рассказал Путину о гарантиях НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон по телефону переговорил с Владимиром Путиным. Звонок состоялся по инициативе Парижа. Европейский политик рассказал, как прошли переговоры с Украиной, США и странами ЕС после визита в Москву.

«Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств «нормандского формата», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Макрон обсудили «провокационные спекуляции» насчет того, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину. Российский лидер напомнил, что Запад продолжает «накачивать» соседнюю страну оружием. Это создает предпосылки для возможной агрессии против Донбасса.

Президенты договорились держать связь дальше. В конце разговора лидеры стран согласились, что надо дальше выполнять условия иранской ядерной сделки.