После событий в Казахстане перед ОДКБ и ЕАЭС открылись новые перспективы

Военные силы ОДКБ, направленные в Казахстан, сыграли важную роль в обеспечении безопасности. Фото: REUTERS

На минувшей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетал в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Понятно, что встретились они как старые добрые друзья. Путин еще раз отметил, что в январе Казахстан попытались сделать "жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны". Токаев подтвердил, что "это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения государственного переворота". И особо отметил: "Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов и, конечно же, с точки зрения психологического устрашения террористов, бандитов".

Действительно, миротворческая операция ОДКБ в Казахстане показала (несмотря на то, что не было произведено ни одного выстрела в ходе нее), что эта структура вовсе не "бумажный тигр", как ее еще недавно насмешливо называли на Западе. Особенно ошеломило зарубежных наблюдателей оперативность принятия решений и скорость их реализации. На фоне бездействия других государств и иных сил ОДКБ показала, что является на данный момент единственным гарантом стабильности и безопасности в Средней Азии. Что тут же вызвало к ней повышенный интерес со стороны стран региона, которые пока в эту структуру не входит.

Зато Запад тут же кинулся из одной крайности в другую, начав плодить обвинения ОДКБ в агрессивном характере организации. Совершенно проигнорировав тот факт, что за 30 лет существования ОДКБ, в отличие от блока НАТО, контингенты которого внедрялись в страны по всему миру, потенциал ОДКБ был впервые (на данный момент) задействован в 2022 году в Казахстане. Кстати, вывод миротворцев был после достижения поставленных задач произведен также в рекордные сроки.

Эффективность ОДКБ в решении реальных проблем в странах-членах этой структуры наверняка привлекала внимание к ней и со стороны Узбекистана, который то входил в Организацию, то выходил из нее. А вот что касается Таджикистана, являющегося членом ОДКБ, то в этой республике все больше начинают говорить о необходимости вступления в другую структуру, уже экономического характера, создание которой было инициировано также Россией.

Речь идет о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В котором, кстати, Узбекистан имеет статус наблюдателя ЕАЭС. Вступление Таджикистана в ЕАЭС, помимо объединения общего экономического пространства, позволит обеспечить доступ к трансконтинентальной транспортной инфраструктуре, а также поможет решить проблемы развития гидроэнергетики и запасов воды, что является одним из наиболее актуальных вопросов во всем регионе.

К тому же, даже только лишь экономические показатели свидетельствуют, что ЕАЭС уже доказал свою эффективность даже в нынешних непростых условиях. Так, за самый ковидный до сих пор 2021-й год товарооборот между странами-членами ЕАЭС вырос на треть по сравнению с предыдущим 2020-м и составил более 65 млрд. долларов США.

В общем, резюмируя все вышесказанное, можно констатировать, что созданные по инициативе международные организации смогли доказать свою эффективность на практике, и теперь, после событий в Казахстане перед ними открываются новые перспективы. Ждем заявок на вступление.