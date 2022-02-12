Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

Президент США Джо Байден созвонился с российским лидером Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден созвонился с российским лидером Владимиром Путиным вечером в субботу, 12 февраля. Известно, что разговор политиков длился около часа и состоялся по американской инициативе. По уже сложившейся традиции, первыми детали общения раскрыли американцы.

Источник в Вашингтоне заметил, что «звонок был профессиональным и предметным, но принципиальных изменений не произошло».

В центре внимания президентов, понятное дело, была Украина. Байден заявил, что Запад быстро ответит, если Россия вторгнется на территорию соседней страны. При этом, судя по всему, американский лидер не объяснил, почему он так уверен в подготовке войны.

Журналисты в США ссылаются лишь на перемещения наших частей по территории России. На основании этого в Белом доме и кричат о готовящейся атаке.

Как бы то ни было, но США идут до конца, демонстрируя опасение нашей мнимой агрессии. Например, в субботу Госдепартамент приказал большинству сотрудников своего посольства в Киеве покинуть страну. Пентагон заявил о выводе 150 военных советников.

Само по себе все это не доказывает наши якобы воинственные намерения. Но на сторонних наблюдателей такие шаги, конечно, действуют тревожно.

В субботу же у Путина состоялось еще два звонка. Первым российский президент переговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств «нормандского формата», - рассказали в Кремле.

Еще европейский политик сообщил, как прошли переговоры с Украиной, США, ЕС после визита Макрона в Москву.

Закончив разговор с президентом Франции, Путин позвонил Александру Лукашенко. Он рассказал белорусскому лидеру о подробностях звонка Макрона.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», - уточнили в пресс-службе Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Ушаков: Звонок Байдена Путину состоялся на фоне истерии, разуваемой вокруг Украины самими американцами

Советник российского лидера прокомментировал итоги переговоров обозревателю kp.ru Александру Гамову (подробности)