Кремль: Путин напомнил Байдену об опасности вступления Украины в НАТО

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ИСТЕРИЯ И НАКАЧКА

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся в субботу вечером. Больше часа президенты обсуждали ситуацию на Украине, и дождемся ли мы гарантий собственной безопасности от НАТО. В Кремле не стали выпускать отдельный релиз по итогам общения, как сделали днем после звонка Эммануэлю Макрону. Зато помощник президента Юрий Ушаков сам в деталях рассказал, как все прошло.

- Факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов, - заключил помощник президента.

Ушаков добавил, что «под аккомпанемент утверждений о «вторжении» создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил».

КИЕВСКИЙ САБОТАЖ

Владимир Путин повторил Джо Байдену то же самое, что говорил и венгерскому премьеру Виктору Орбану и французскому президенту Макрону: Киев саботирует выполнение минских договоренностей. Запад никак не помогает разрешить ситуацию на Донбассе, наоборот, украинским властям как бы разрешают не выполнять взятые обязательства.

- С учетом доктринальных установок Украины, в которых прямо провозглашена цель вернуть Крым силовым путем, ее гипотетическое вступление в НАТО чревато, конечно, самыми опасными последствиями, включая прямое военное противостояние между Россией и альянсом, хотя бы в силу того, что сами США считают священной статью 5 Вашингтонского договора. Об этом наш президент достаточно подробно говорил в ходе сегодняшней беседы, - сообщил Ушаков.

САНКЦИИ И ГАРАНТИИ

Байден, к сожалению, на эти конкретные замечания ничего не ответил. Не он первый. Зато в разговоре всплыли возможные санкции против России.

- Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером, - добавил помощник президента.

Путин в ответ рассказал американскому лидеру, что его не устраивает реакция США и НАТО на требование гарантировать нашу безопасность. Запад проигнорировал все наши опасения и фактически оставил главные темы без приемлемых решений.

Ушаков пояснил, что Байден в разговоре постарался дипломатично предложить какие-нибудь другие варианты, но они фактически не отличаются от тех, которые мы уже получили.

- Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив, - сообщил помощник Путина.

ПРОПАГАНДА

Тем временем, американцы продолжают нагнетать обстановку. В субботу Госдеп заявил о выводе из посольства в Киеве многих дипломатов. В Пентагоне рассказали об отзыве 150 военных советников. Американские СМИ уверяют, будто Россия нападет на Украину 16 февраля.

- Мы изложили наши соображения и несколько раз подчеркнули, что мы не понимаем, зачем передавать СМИ заведомо ложную информацию о наших, российских намерениях, - добавил Ушаков.

Интересно, что раскачкой ситуации целенаправленно занимаются СМИ Британии и Америки. Сами украинцы требуют от Вашингтона доказательств того, что Россия планирует напасть. Власти в Киеве и большинстве европейских стран скептически относятся к штатовским россказням. Но на всякий случай некоторые страны (Ирак, Кувейт, Иордания, Багамы и другие) официально рекомендуют своим гражданам Украину покинуть.

РАНЕЕ ДНЕМ

В субботу у Путина состоялось еще два звонка. Первым российский президент переговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном.

«Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств «нормандского формата», - рассказали в Кремле.

Еще европейский политик сообщил, как прошли переговоры с Украиной, США, ЕС после визита Макрона в Москву.

Закончив разговор с президентом Франции, Путин позвонил Александру Лукашенко. Он рассказал белорусскому лидеру о подробностях звонка Макрона.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», - уточнили в пресс-службе Путина.

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