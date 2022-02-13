«Не надо мстить подлым людям»: Пугачева ответила на обвинения коллег по шоу-бизнесу

Алла Пугачева. Фото: Инстаграм.

Алла Пугачева с 80-х годов считается одной из самых влиятельных звезд российского шоу-бизнеса. Примадонну называют вершительницей судеб: многие рассказывали, как Алла Борисовна может дать мощный толчок чьей-то карьере или застопорить ее. В последнее время сразу несколько звездных коллег обвинили Пугачеву в том, что она разрушила их судьбы. Недавно телеведущая Ангелина Вовк призналась, что Алла Борисовна приложила руку к ее уходу программы «Песня года». Вовк рассказала, что во время эфира с Примадонной ее посадили далеко от сцены, поэтому она не могла следить за происходящим. А когда Вовк вышла на эпизод, который она должна была вести, оказалось, что его уже отсняли.

- Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки, - сообщила Вовк, отметив, что все эти закулисные интриги были устроены по воле Пугачевой.

Очень жестко в адрес примадонны высказалась и Ирина Понаровская. Певица назвала свою коллегу «деревней».

- Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И не важно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шэрон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке, - написала Понаровская в своей книге мемуаров под названием «Честно говоря».

Поклонники Пугачевой удивляются: почему Алла Борисовна не реагирует на волну ненависти в свой адрес? Певица решила прояснить ситуацию и записала видео для Инстаграма, в котором пояснила, почему не комментирует слухи о себе.

- Дорогие мои друзья, меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило - не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут, - отметила примадонна.

К числу звезд, критикующих Пугачеву, примкнула и бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина. Она заявила, что Пугачева уничтожила карьеры многих людей.

- Ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно, - призналась Гулькина.

А вот Алена Апина не верит в слухи о том, что Пугачева могла сгубить чьи-то судьбы.

- Я уверена, что такого не было — «Уничтожить, задушить!». Я даже представить себе этого не могу. Если бы со мной вдруг такое произошло, я бы нашла возможность встретиться с ней лично и спросить, что не так. Многие певицы плачут, что она помешала их карьере. Но мне кажется, в этом есть какое-то лукавство, - рассказала Апина.

В последнее время Алла Борисовна нечасто появляется на светских мероприятиях. Завершив карьеру, она предпочитает тусовкам домашние вечера в кругу семьи. Певица живет за городом, в подмосковной деревне Грязь, в замке своего мужа Максима Галкина. Алла с удовольствием посвящает все свое свободное время воспитанию двоих детей, родившихся у нее в браке с шоуменом – восьмилетних Гарри и Лизы.