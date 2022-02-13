В США выставили на продажу самый дорогой дом

The One - единственная в своем роде вилла, не имеющая конкурентов, как в аспекте площадей, так и в аспекте цены

В самом престижном районе американского Лос-Анджелеса, на вершине одного из его холмов находится особняк The One. Он построен по заказу голливудского продюсера Найла Найами. Почти изо всех окон огромного дома открывается вид на небоскребы Города Ангелов и Тихий океан.

В особняке площадью почти 10 тыс. квадратных метров - 42 ванных комнаты, 4 бассейна. При этом хозяин дома уверяет, что если новому владельцу будет мало такого количества бассейнов, то при желании можно выкопать еще три.

Также в доме есть 5 лифтов, боулинг, ночной клуб и большое помещение для проведения мероприятий. Гостей можно разместить в 21 спальнях, при этом площадь самой большой – более 500 квадратных метров.

Хозяин рассказывает, что при разработке дизайна планировалось, что в одной из стен главной спальни будет аквариум с медузами. Но от идеи он отказался. Зато воплотил в жизнь другие - кинотеатр на 45 посадочных мест, spa-центр, гараж на 30 автомобилей.

Интерьер выполнен в спокойных цветовых оттенках. На стенах - произведения современного искусства. Вся придомовая территория укрыта искусственным газоном, а вокруг виллы имеется ров, заполненный водой.

Строительство началось в 2013 году, и пока велись работы, в Лос-Анджелесе ввели ограничения на площадь строящихся мегаособняков. Так что The One - единственная в своем роде вилла, не имеющая конкурентов, как в аспекте площадей, так и в аспекте цены.

Приятным бонусом потенциальные покупатели считают соседство с Илоном Маском и Дженнифер Энистон.