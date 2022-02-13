В Испании пойман один из самых разыскиваемых преступников в Европе

Mужчину удалось задержать в одном из элитных районов города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция испанской Барселоны заявила об успешном окончании спецоперации по выслеживанию и задержанию одного из самых разыскиваемых в Европе преступников, которого обвиняют в контрабанде 300 килограммов героина из Ирана.

По словам правоохранителей, мужчину удалось задержать в одном из элитных районов города. При этом имя задержанного в интересах следствия пока не разглашается.

Известно, что решение об аресте наркодилера принял суд в Словении еще в 2019 году, а позже ордер был направлен в Европол. По словенским законам, контрабанда наркотиков в таких объемах может стоить мужчине следующих 10 лет жизни, которые он проведет за решеткой.

По сообщению испанского издания El Mundo, транспортировка героина из Ирана в Словению была замаскирована под поставки клея: среди 800 упаковок с сыпучим товаром было спрятано 25 мешков с наркотиком.

После прибытия контейнера в словенский порт Копер запрещенные вещества изъяли и увезли. Однако вскоре об этом стало известно полиции, которая и начала расследование.