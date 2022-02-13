Премьер Венгрии намекнул на возможный выход страны из ЕС

Заявление Орбана прозвучало в рамках обращения к нации, официально давшего старт избирательной кампании Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, официально запустивший кампанию по своему переизбранию, заявил, что если Евросоюз не изменит своей политики, то Будапешту может оказаться не по пути с Брюсселем.

По словам Орбана, ЕС ведет «священную войну», защищая верховенство права, однако в Брюсселе должны уважать венгерские законы или, как минимум, уважать их. В противном случае общий путь страны и альянса может оказаться невозможным.

Заявление Орбана прозвучало в рамках обращения к нации, официально давшего старт избирательной кампании: 3 апреля в Венгрии пройдут выборы в парламент.

Буквально через несколько дней суд ЕС должен вынести решение по двум жалобам: в марте прошлого года обращение в суд направила Польша, а несколько позже с аналогичной жалобой выступила и Венгрия. Страны не согласны с механизмом, позволяющим урезать членам Евросоюза выплаты из общей казны, если имеются основания опасаться нецелевого расходования средств в связи с нарушением верховенства права альянса.

В Венгрии заявили, что подобное не было предусмотрено во времена вступления страны в ЕС, а кроме того, это является вмешательством во внутренние дела государства.

Правительство Орбана делает все возможное, чтобы ослабить воздействие экономического кризиса на граждан страны. В частности, власти предоставляют домохозяйствам налоговые льготы и госпомощь, вводят ограничения цен на основные продукты питания и бензин, запрещают банкам поднимать процентные ставки по ипотечным кредитам и прочее. Вместе с тем инфляция в стране побила рекорды 15-летней давности, а проведенный в январе опрос показал всего лишь двухпроцентный перевес партии Орбана «Фидес» над оппозицией.