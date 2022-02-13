В Японии обнаружили зараженную радиацией рыбу

В результате затопления подвальных помещений АЭС из строя были выведены системы аварийного охлаждения Фото: REUTERS

В Японии приняли решение о введении временного запрета на продажу черного окуня, выловленного в районе Фукусимы: проверка показала, что уровень радиоактивных веществ в этой рыбе превышает предельно допустимый в 14 раз.

Согласно исследованиям Минздрава Японии, уровень радиации в 1 килограмме черного окуня, живущего в районе Фукусимы, составляет 1400 беккерелей, в то время как безопасным считается не более 100 беккерелей на килограмм.

Авария, произошедшая на японской станции «Фукусима – 1» в марте 2011 года, стала одной из худших радиационных трагедий после Чернобыля: по Международной шкале ядерных событий ей был присвоен 7-й (максимальный) уровень.

Авария произошла в результате сильнейшего землетрясения в истории Японии, вызванного им цунами. В результате затопления подвальных помещений АЭС из строя были выведены системы аварийного охлаждения. Спустя некоторое время произошло расплавление ядерного топлива и взрывы в энергоблоках.

Несмотря на значительное превышение радиоактивных веществ вблизи Фукусимы, правительство Японии не отказывается от планов сбросить в океан свыше 1 миллиона тонн зараженной воды с АЭС. Физики-ядерщики утверждают, что сброс, произведенный порциями в течение 30 лет, существенно не повлияет на радиационный фон, однако экологи и местные рыбаки, потерявшие почти всех своих клиентов, категорически против такого решения.