Пять главных книг зимы: Как раскрыть убийство в доме престарелых и выпить с Борисом Гребенщиковым

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Николай Варсегов

«Деньги портят человека»

Издательство «Восточный экспресс»

Николай Варсегов прекрасно известен читателям «Комсомолки» как журналист (в частности, один из главных в России специалистов по загадке перевала Дятлова). Но в этой его книге никакого перевала Дятлова нет. А есть две повести (которые сам автор предпочитает называть «ироническими новеллами»). Герой первой - матрос Михаил Гусев, служивший в бухте Крысиная и унесенный оттуда судьбой в бурный океан на ржавом тральщике. Казалось, он был обречен на гибель - но вместо смерти встретил в пучине прекрасную японскую девушку, троюродную племянницу императора, а потом оказался с ней на необитаемом острове. И это было только начало его приключений: на родине Гусева сочли дезертиром, и заочно приговорили к четырнадцати годам заключения. Так что можно представить, через какие злоключения прошли Мишка и Нобуко, прежде чем обрести тихое семейное счастье в городе Старовятске. Вторая же новелла - про невероятные злоключения американского шпиона в российской глубинке. Очень живые и яркие, эти новеллы так и просятся на экран - и когда-нибудь российские кинематографисты наверняка превратят их в фильмы. А пока смешное (и местами довольно горькое) кино возникнет в голове у каждого, кто прочтет книгу.

Ричард Осман

«Клуб убийств по четвергам»

Издательcтво «Манн, Иванов и Фербер»

Ричард Осман - очень известный в Великобритании комик и телеведущий. Подобравшись к 50-летию, он выпустил книгу, которая стала у него на родине бестселлером номер один. По жанру это детектив, иронический (один русский рецензент сказал, что Агате Кристи в нем как будто бы помогали Ильф и Петров) и довольно печальный. Действие разворачивается в коттеджном поселке, где коротают остаток жизни пожилые люди; их страсть - собираться и изучать реальные нераскрытые уголовные дела, пытаясь вычислить убийц, не найденных в свое время полицией. Когда очередное убийство происходит по соседству, пенсионеры с азартом включаются в расследование. Разумеется, одним трупом все не ограничится. Будут обнаруживаться скелеты в шкафах (почти в буквальном смысле слова), вскрываться тайны из прошлого обитателей поселка… И, как положено в классическом английском детективе, вскоре станет ясно: преступник - кто-то из них.

Марина Генцарь-Осипова, Мария Синюкова, Тамара Крюкова

«Продающий сторителлинг. Как создавать цепляющие тексты»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Сторителлинг - это, грубо говоря, мастерство рассказа. Которым должен овладеть каждый пишущий человек - будь то беллетрист, автор блога, журналист, копирайтер или маркетолог. Авторы этой книги как раз и научат рассказывать истории, которые «продают» прежде всего их автора. Марина Генцарь-Осипова - руководитель литературного агентства, писатель, блогер с аудиторией свыше 100 000 подписчиков; Мария Синюкова - глава агентства по копирайтингу и автор бестселлеров «Пиши как художник» и «Планируй как художник»; Тамара Крюкова - член Союза писателей, автор книг для детей и взрослых. Втроем они делятся множеством очень полезных практических советов. Где найти вдохновение? (Его могут подарить самые неожиданные вещи, вроде свежезаваренного чая, вкусной еды или путешествий). Как написать рассказ и какие типичные для начинающих ошибки при этом не допустить? (Марина организовывала немало курсов и текстовых марафонов, и делится примерами из своей практики). Как превратить обычные слова в объемные, яркие, незабываемые образы? Как редактировать тексты? Как писать на стыке форматов - фикшна (то есть художественного вымысла) и нон-фикшна (то есть документальной литературы)? Для многих эта книга станет первым шагом на пути к тому, чтобы стать звездой интернета или серьезной литературы.

«Чернильное варенье. Женские истории к чаю»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Семнадцать рассказов об удивительных женских судьбах, написанные семнадцатью очень разными женщинами. В одной новелле героиня совсем уже дошла до двери загса с иностранцем - красавцем из Тосканы. Но чтобы стать его женой, нужно было избавиться от нежелательной беременности - на это она пойти не смогла, и много лет спустя об этом не жалеет. В другом рассказе героиня посещает парк аттракционов, и волшебная сила перекидывает ее в альтернативную реальность: в обычной жизни она никак не решается поменять свою судьбу, а в параллельной - решилась, и благодаря «квантовому скачку» (ну, или очень яркой фантазии) осознала, что это вовсе не так страшно. Героиня третьей мстит бывшей подруге, красотке, которая в свое время увела у нее любимого - мстит практически как граф Монте-Кристо, используя в качестве орудия исключительно собственные подругины грехи. Героиня четвертой помешана на лайках в соцсетях, и только онкологический диагноз позволяет ей понять, что признание в интернете ничего, в сущности, не стоит… Марина Генцарь-Осипова и Татьяна Рамос, работавшие над этим сборником, говорят, что каждый рассказ обнажает новые грани женской натуры и что от книги остается приятное послевкусие. И не обманывают!

Павел Сурков

«Азбука «Аквариума»: камертон русского рока»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Павел Сурков - писатель и публицист, который много лет изучает рок-музыку. «Аквариум» - его отдельная любовь. Он побывал на всех его концертах, на которые мог попасть, много раз встречался с Борисом Гребенщиковым и с другими людьми, причастными к творчеству великой питерской рок-группы. Вполне закономерно, что в конце концов Павел написал книгу, которую сам называет «биографиеи -впечатлением, а одновременно — и универсальным путеводителем по стремительно расширяющемуся миру «Аквариума», которыи Борис Гребенщиков и его команда продолжают успешно строить и по сеи день».

Все самые важные имена, вещи, понятия, топонимы в истории «Аквариума» распределены по алфавиту. Например, в первой же статье на букву «А» - сразу два слова, «Алкоголь» и «Ангел». Сурков отталкивается от строчки из песни «Скорбец»: «На льду Бел-озера один на один сошлись наш ангел Алкоголь и их демон Кокаин» - и сочиняет небольшое эссе о том, какую роль выпивка играла в жизни БГ и судьбе группы, как отражалась в текстах. (Есть там и анекдот: «Сидит БГ на гастролях в гостиничном номере. Раздается стук в дверь. БГ открывает, врываются трое крепких парнеи , двое хватают БГ и крепко его держат, третии достает бутылку водки, вливает в Гребенщикова глоток, отхлебывает сам, дает отхлебнуть остальным — и с воплем: «Ура! Мы пили с Гребенщиковым!» они отпускают музыканта и убегают. БГ садится на кровать, утирается и нежно произносит: «А ведь все-таки любят... Сволочи…») А, например, на букву «Т» - рассказ о легендарном Андрее Тропилло, человеке, который впервые начал «по-настоящему» записывать «Аквариум» и выпускать его альбомы на магнитофонной пленке в собственном оформлении. Есть в этой книге статьи и о Цое (песни которого Гребенщиков в 80-е, как выразились бы сейчас, «продюсировал»), и о чае (любимейшем напитке БГ). И об Окуджаве («Никто и никогда не пел по-русски так просто и мудро, как Булат Окуджава», заявил однажды Борис Борисович), и о хоббитах (книга Толкина в 1978 году потрясла Гребенщикова до глубины души), и, разумеется, о людях, которые в разное время играли в «Аквариуме»… В общем, это замечательное и очень увлекательное чтение для тех, кто любит «Аквариум» и хочет узнать о нем как можно больше.

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