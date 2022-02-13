Ученые назвали 12 верных признаков сильной влюбленности

Праздник - хороший повод убедиться, что вы и в самом деле влюблены Фото: Shutterstock

В День святого Валентина или же в День Всех Влюбленных – в праздник, который все влюбленные отмечают 14 февраля, самое время проверить и свои чувства. Искренние они? Сильные? Или это у вас не любовь, а только кажется?

Критерии для оценки имеются. Их в свое время предложила Хелен Фишер (Helen E. Fisher) - антрополог из Университете Ратгерса (Rutgers University), которая за 30 с лишним лет разобралась в биологии любви, вникла в тонкости привлекательности - межличностной аттракции, выражаясь научным языком.

Проанализировав результаты более сотни исследований, включая свои собственные, Хелен поняла, существуют общие для всех влюбленных признаки любви - химические, физиологические и психические. Обнаружила целую их дюжины:

1. Ты для меня одна (один) словно в ночи Луна

Исключительные, особенные, единственные на свете – такими искренне влюбленные считают своих избранников. Относиться столь же страстно к кому-либо еще они просто не в состоянии.

Обостренную моногамность провоцирует повышенное содержанием в крови дофамина – гормона и нейромедиатора – вещества, которое вызывает чувство удовольствия, формирует мотивацию и помогает фокусировать внимание.

2. Для меня нет тебя прекрасней

«У каждого свои недостатки», - говорил один из влюбленных героев старинной комедии «В джазе только девушки» с Мерлин Монро. Но он не обращал внимание на недостатки. Потому что влюбленные замечают только хорошее. Во взаимоотношениях запоминают приятные моменты. Оживляют их в воспоминаниях по несколько раз в день, опять же рисуя идеальный образ возлюбленного.

Помимо дофамина за идеализацию отвечает норэпинефрин - вещество, которое выделяется в ответ на сильные внешние раздражители и способствует закреплению воспоминаний. А вожделеющие – он ее, она его или оба вместе – представляют собой очень сильные внешние раздражители.

3. Крыша едет

Влюбленность сродни умственному помешательству. Влюбленный то впадает в отчаяние, то в эйфорию. То у него подъем сил, то сонливость. То дух захватывает, то учащенное дыхание начинается. В добавок душевная боль, которая возникает от того, что возлюбленного нет рядом, переходит в физическую. Схожие симптомы испытывают наркоманы. Ведь любовь - по реакции мозга - сродни наркозависимости. Виной тому «дурманящие» вещества естественного происхождения – эндорфины, которым помогают гормоны – серотонин и все тот же дофамин.

4. И в горе, и в радости

Вы явно влюблены, если ваши чувства усиливаются после неких совместных испытаний. Или пережитых вместе экстремальных событий.

«Приключения» повышают содержание дофамина. После того, как они заканчиваются.

5. Состояние близко к маниакальному

Влюбленные сообщают: мысли о возлюбленном становятся навязчивыми. Занимают в среднем 85 процентов времени. Кроме сна, конечно. Хотя возлюбленные являются иной раз и во сне.

Навязчивые мысли спровоцированы серотонинм, уровень которого понижается от переживаний типа «любит – не любит». Недостаток гормона формирует депрессивные состояния.

6. Жить без тебя не могу

Влюбленные попадают в эмоциональную зависимость друг от друга. Как следствие - потребность быть вместе, ревность, страх потерять возлюбленного. Влюбленные легко произносят слова «жить без тебя не могу», более того, считают их искренними. Верят, что никогда не расстанутся.

Гипертрофированную привязанность формирует главным образом окситоцин – гормон, выработку которого усиливают любые приятные контакты возлюбленных друг с другом, включая, конечно, объятия, да и просто нежные поглаживания.

7. Горы сверну, звезду с неба достану

Переживаете друг за друга? Воспринимаете ее (его) боль, как свою? Готовы, как говорится, горы свернуть, но помочь? Значит, влюблены.

Разновидность готовности пойти на подвиги - желание одарить возлюбленного. Самые эмоциональные обещают звезду с неба. Более практичные дарят подарки. Он ей, например, шубу. Или кольцо с бриллиантом. Она ему – некие нетривиальные действия сексуального характера.

8. Хочу все время нравиться

Влюбленность меняет приоритеты - в одежде, в манерах поведения, даже в привычках. Возникает непреодолимое желание лучше соответствовать своей избраннице. Или избраннику. Так, чтобы вызывать у возлюбленного лишь положительные эмоции. То есть, нравиться.

9. Ты и только ты

Влюбленности, естественно, сопутствует сексуальное влечение. Но оно должно иметь густую эмоциональную окраску. В интимных отношениях влюбленные - исключительные собственники: «ты только мой (моя)». Даже малейшее подозрение в неверности вызывает приступ ревности.

10. Я и так тебя люблю

Секс, конечно, важен. Но если чувства действительно сильные, а что-то препятствует интимным отношениям, то многие влюбленные какое-то время обходятся и без них. Терпят.

Исследования демонстрируют: 64 процента опрошенных - из числа влюбленных, конечно - не считают верным утверждение «Секс наиболее важная часть моих взаимоотношений с партнером».

11. Я вся (весь) горю, не пойму, что со мной

Большинство добровольцев, участвовавших в научных исследованиях, заявляли, что не могут понять, почему они влюблены. Говорили и о том, что не в состоянии контролировать свои чувства. У вас также? Значит и вы влюблены.

12. Давно вместе, а расставаться не хочется

По одной из гипотез, любовь проходит со временем. Мол, раз она возникает в результате того, что мозг вырабатывает специфические химические соединения, которые активизируют отделы, отвечающие за эмоции, то по анатомическим и физиологическим причинам подобные реакции не могут продолжаться долго. От силы - 4 года, как указывают некоторые исследователи.

А вот Хелен Фишер уверена, что настоящая любовь не умирает. Столь обнадеживающее открытие она сделала, просканировав мозги десятков счастливых супружеских пар, стаж семейной жизни которых превышал 21 год. Фишер показывала мужьям и женам фотографии их «половинок» и смотрела, насколько сильно в ответ возбуждаются зоны, в которых гнездятся сильные чувства.

Результаты потрясли исследовательницу. Картинки мозговой активности были яркими. Будто бы люди только что влюбились. По крайней мере, они - картинки - почти ничем не отличались от тех, которые были «сняты» ранее у молодых, охваченных любовной эйфорией юношей и девушек. Разница была лишь в том, что у «свежеиспеченных» влюбленных становились чуть более активными зоны мозга, ответственные за страсть и возбуждение. А у «опытных» - те, которые связаны со спокойствием и подавлением боли.

Оценка: сильно влюблены те, которые найдут у себя, как минимум, 10 из перечисленных признаков. Хотя и 5 будут свидетельствовать об искренних чувствах.

КСТАТИ

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