Эндокринолог назвала шесть веских доводов, что целоваться полезно

Самым большим положительным эффектом поцелуев для организма считают активацию работы иммунной системы Фото: Shutterstock

Об этом нам рассказала врач-эндокринолог, диетолог, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений «Российского геронтологического научно-клинического центра» Екатерина Иванникова. Вот только 6 веских доводов, чтобы почаще целоваться.

Поцелуи повышают иммунитет

Самым большим положительным эффектом поцелуев для организма считают активацию работы иммунной системы, говорит Екатерина Иванникова. Дело в том, что в этот момент мы обмениваемся с партнером бактериями и вирусами. И чтобы этому противостоять, в организмах начинается активная выработка иммуноглобулина А. Это очень полезно для защиты нас от ОРВИ, гриппа и других сезонных простудных заболеваний. Можно считать, что поцелуй – прекрасная тренировка для нашей иммунной системы. Но, напоминает врач, важно, чтобы человек, с которым вы целуетесь, был здоров.

Екатерина Иванникова Фото: Личный архив

Дарят хорошее настроение и заряд оптимизма

На поверхности 1 см2 губ находится около двухсот нервных окончаний. Поэтому любое нежное прикосновение к ним доставляет наслаждение. Во время поцелуя и объятий с любимым человеком наши рецепторы вырабатывают дофамин – гормон удовольствия, который определяет наше хорошее фоновое настроение.

Укрепляют отношения в семье

Дофамин также отвечает за формирование чувства любви к своему партнеру. То есть, чем больше мы целуемся, тем глубже и сильнее наши чувства. А еще поцелуй укрепляет семейный союз и потому, что кроме дофамина в момент соприкосновения губ вырабатывается и окситоцин - гормон, который вызывает эмоциональную привязанность и обеспечивает стрессоустойчивость. Поэтому считается, что в тех парах, где целуются чаще, семейные союзы крепче.

Помогают сохранять фигуру

То приятное состояние, в которые впадает человек при поцелуе, как считает наш эксперт, может влиять на аппетит. Это связано с ответной реакцией центра насыщения: когда человек оказывается в приподнятом психологическом состоянии, его система поощрения и удовольствия не фиксируется на приеме пищи, например, десерте или шоколаде. Ну и кроме того, во время поцелуя расходуются калории.

Обезболивают

Поцелуй любимого человека действует как болеутоляющее средство. Происходит это за счет синтеза эндорфинов, действие которых схожепо способу сопиатами.

Защищают от старения

Во время поцелуя задействуется несколько десятков мышц лица. И такая тренировка сродни модному фейсбилдингу – профилактика возрастным изменениям овала лица.