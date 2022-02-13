Россиянам Байконура помогут переехать на Родину

Программа помощи при переселении из Байконура действовала с 2002 по 2013 годы. В 2018-м решением президента ее возобновили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Откуда россияне в Казахстане, спросите вы? Дело в том, что на период аренды комплекса «Байконур» одноименный город наделен статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации. И таковым он останется как минимум до 2050 года. Соответственно и живут и работают там наши сограждане.

Однако многие хотят уехать на «большую землю». Только не у всех хватает на это ресурсов. Государство решило выделить россиянам Байконура 600 сертификатов на покупку жилья. Учитывая, что сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей (в них – 1399 человек), сертификаты должны получить все желающие.

Конечно, они не обеспечивают жильем автоматически. Сертификат предполагает получение помощи в размере около 1,3 миллиона рублей на человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Но это уже неплохое подспорье. А в городе переезда бывшие жители Байконура смогут либо взять ипотеку, либо добавить недостающую сумму из своих накоплений.

К слову, программа помощи при переселении из Байконура действовала с 2002 по 2013 годы. В 2018-м решением президента ее возобновили. За четыре года было выдано почти 2000 жилищных сертификатов. С этого года начнется формирование новой очереди на отселение.