У одного из главных украинских ястребов нашли паспорт ЛНР

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Представители нынешней власти Украины не скупятся на эпитеты, когда говорят о ЛДНР. Там, дескать, не просто сепаратисты, но они же еще и бандиты, и сволочи, и просто нелюди, недостойные иметь украинские паспорта. Один из самых одиозных "ястребов" в террариуме нынешней украинской власти – секретарь СНБО Украины, можно сказать, заслуженный ветеринар-юрист республики Алексей Данилов. Именно под его руководством СНБО принимает санкции в отношении недостаточно патриотичных граждан и компаний на Украине. именно под его руководством эта одиозная структура инициирует уголовные дела в отношении тех, кто позволяет себе надеть футболку с символикой СССР, георгиевскую ленту. И так далее. Прошедший в 90-х сквозь горнило донбассовского криминала, один из криминальных бригадиров Данилов сделал карьеру, поставив на бескомпромиссный патриотизм. Как оказалось, по отношению только к другим.

Первый скандал с Даниловым прозвучал, когда выяснилось, что он фактически бросил свою мать, которая в свои почти 90 лет проживает на, выражаясь официальной украинской терминологией, "неконтролируемой территории". То есть в ЛНР. Где живет на крошечную пенсию, а высокопоставленный сынок ей не помогает ни гривной, ни добрым словом.

Но это, как оказалось, далеко не все грехи Данилова. Как выяснилось, Алексей Мячеславович Данилов, гроза сепаратистов, несгибаемый патриот и неистовый свидомый и всесильный секретарь СНБО – тот самый отъявленный "сепар", которых он громит при каждом удобном случае. В 2018 году 21-го июня Алексей Данилов получил – барабанная дробь!!! – паспорт гражданина Луганской народной республики (ЛНР). Той самой, которую Украина не признает вот уже почти восемь лет, с которой воюет и борется, с представителями которой ни один мало-мальски значительный украинский чиновник не может говорить, поскольку это расценят как государственную измену.

Причем, Данилов, чтобы быстрее получить свой паспорт, даже заплатил благотворительный взнос в сумме 2 тысячи долларов в фонд МВД ЛНР. То есть поспособствовал развитию Народной милиции (ополчения) ЛНР. Справедливости ради стоит отметить, что по всем формальным признакам Данилов имел право на получение паспорта гражданина ЛНР. Факт получения Даниловым этого паспорта подтвердила журналистам возглавлявшая в 2018 году Ленинское районное отделение миграционной службы города Луганска МВД ЛНР Марианна Василевская.

Алексей Данилов получил паспорт гражданина Луганской народной республики

Но для чего будущий секретарь СНБО Украины пожертвовал своими принципами, честью и достоинством "украинского лыцаря"? Оказывается, его испортил "квартирный вопрос", который лет эдак примерно лет за 80 до того, как известно, "испортил москвичей". Данилову надо было продать свою квартиру в Луганске, а сделать это и снять ее с регистрации по местному законодательству могут только граждане ЛНР. Так ведь, мало того, после продажи недвижимости Данилов еще и налог заплатил в местный бюджет. Это уже (паспорт + два платежа) тянет не просто на обвинения в сепаратизме, а на госизмену в особо крупных размерах. А если такой статьи в УК Украины нет, значит, для Данилова ее следует специально придумать.

А теперь Данилов выжигает на Украине сепаратизм рубящим словом и каленым железом.

- Наши мужчины и женщины будут защищать нашу страну, сил и средств сегодня достаточно, - заявил Данилов буквально в прошедшую пятницу после заседания СНБО в Харькове. - Харьков обязательно будет защищен в случае российского вторжения. Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием наша страна.

Интересно, какую страну имеет в виду секретарь СНБО, называя ее "нашей"? И греет ли ему сердце тщательно спрятанный во внутреннем кармане паспорт ЛНР? В то, что он его выбросил, как-то не верится – вещь в хозяйстве нужная и, несомненно, пригодится, когда надо будет встречать добровольцев Донбасса.

Но, знаете ли, тут подумалось, что Данилов в нынешнем руководстве наверняка не один такой. И у многих там есть (или была) недвижимость в ЛДНР, в Крыму и других регионах России. Я вот с ходу могу одного назвать, например. Владимир Александрович, как там Ваша квартирка в Крыму, еще ваша? Или уже сумели продать? А паспорт вражеского государства оформляли или так обошлось?

Эх, не там в нынешней Украине власти изменников ищут, ой, не там!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Верховной рады: «Украина перестала впускать на свою территорию граждан России»

Украинский парламентарий Вадим Рабинович не стал уточнять, откуда он об этом знает (подробнее)

Оппозиция на Украине предъявила Зеленскому ультиматум

Украинская партия ОПЗЖ предложила Зеленскому выполнить Минские соглашения или уйти в отставку (подробнее)