Национальный отбор участников "Евровидения-2022" на Украине обернулся громким скандалом

Певица Алина Паш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Песенный конкурс для домохозяек" вновь сотрясают скандалы: отбор конкурсанта на "Евровидение-2022" от Украины, который состоялся вечером 12 февраля, завершился громким разоблачением. И даже не одним: судей обвинили в фальсификации результатов, а победительницу - в плагиате и сепаратизме.

Алина Паш стала победительницей по итогам зрительского голосования. Но в честность подсчетов верят далеко не все. Фото: скриншот YouTube-канала Eurovision Ukrain.

ДОСТУЧАСТЬСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА

Украинского конкурсанта выбирали из восьми артистов в прямом эфире телеканала "Общественный" целых четыре часа. В итоге, обогнав всего на один балл группу Kalush Orchestra, победительницей стала Алина Паш с песней "Тіні забутих предків" ("Тени забытых предков". - Ред.). Однако, объявление результатов заставило и зрителей, и участников усомниться в их правдивости: ведущие, натужно улыбаясь, путались в цифрах и тянули время, а таблица с баллами и вовсе в какой-то момент исчезла с экрана.

Членам жюри пришлось подсчитывать результаты "на коленке": вооружившись ручками и листочками, как во время контрольных в школе, тройка судей - победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и топ-менеджер телеканала Ярослав Лодыгин суммировали свои баллы с баллами зрительского голосования. Так рэперы из Kalush Orchestra получили 14 очков, а Алина Паш - победные 15. Лица пораженных конкурентов недвусмысленно говорили: будет война.

Во время объявления результатов таблица с итогами голосования исчезла с экрана и больше не появилась. Фото: скриншот YouTube-канала Eurovision Ukrain.

И сразу после эфира она случилась: на пресс-подходе к Ярослову Лодыгину лидер группы Олег Псюк, не забыв включить функцию прямого эфира в Инстаграме, публично обвинил канал в фальсификации голосования.

- Вы подсчитывали результаты, фамильярно захлопнув у нас перед носом! Кто-нибудь здесь верит в справедливость? - кричал рэпер на украинском, требуя показать документ с количеством голосов. - Мы готовы разбираться в судебном порядке!

Телеканал пообещал провести дополнительную проверку, но проигравших это не устроило: рэперы намерены создать петицию на сайте президента Украины о фальсификации голосования в нацотборе на "Евровидение-2022".

Лидер группы Олег Псюк не смог скрыть эмоций во время объявления результатов голосования. Фото: скриншот YouTube-канала Eurovision Ukrain.

АЛИНА ПАШ - КРЫМ НАШ!

Впрочем, куда больше вопросов у украинцев к самой победительнице. Так, два года назад выяснилось, что Алина Паш посещала Крым после присоединения к России и попала в скандально известную базу "Миротворец" - за "сознательное нарушение государственной границы Украины".

- Вы сдурели?! Сделали меня какой-то ненавистницей, сепаратисткой, которая поддерживает политику агрессора, - возмутилась тогда певица и объяснила: мол, в 2015 году она действительно ездила в Крым на свадьбу знакомых, где пела и плясала как "частное лицо".

Алина Паш позировала на фоне Кремля в 2017 году. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вот и на Красной площади в Москве в 2017-м Алина тоже позировала на фоне Кремля исключительно как турист: якобы ни разу со времен создания своего коллектива Паш не выступала в России в качестве артиста. Однако, этим словам поверили далеко не все.

- Алина Паш - Крым наш! - дразнят теперь победительницу ее же соотечественники в соцсетях, требуя отстранить артистку от участия в "Евровидении-2022".

МАНИЖА НА МИНИМАЛКАХ

Между тем, у российских меломанов свои претензии к Алине Паш: наши пользователи YouTube обвинили певицу в краже образа у Манижи. И действительно, этно-песня Алины, спетая одновременно на английском и украинском, во многом созвучна с "Russian Woman", которая звучала на конкурсе в прошлом году. И костюм с замысловатым головным убором, и действо на экранах за спиной артистки, да и вообще оформление номера где-то мы уже видели...

"Копия Манижи, ничего своего придумать не могут!", "Ощущение, что это Манижа на минималках", - единодушно пишут в соцсетях. Но сама Манижа на плагиат пока никак не отреагировала.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Евровидение-2022" пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Måneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.