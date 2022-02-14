Глава МИД Британии и генерал Харьков, полиция гаспачо, полиция окрошки и полиция кулебы, «Орангутан, смелее в бой!", универсальный гений Хармса, "Алишер Тагирович: Я утренняя заря!"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс Фото: REUTERS

В защите суверенитета Украины министр иностранных дел Ее Величества Лиз Трасс проявила, как это всегда свойственно британскому союзнику, редкостное усердие. В Москве глава МИД РФ С. В. Лавров пытался убедить гостью, что передвижения войск внутри России есть ее внутреннее дело – "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?".

Но не на такую напал. Твердая министерка отвечала: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами". Тут крыть было бы нечем, но все дело испортила посол Ее Величества в Москве Дебора Боннерт, которая вмешалась в беседу и объяснила своей начальнице картографическую принадлежность этих областей. Воцарилось неловкое молчание – то ли тихий ангел пролетел, то ли милиционер родился. Впоследствие Трасс объяснила недоразумение тем, что ей казалось, будто эти области принадлежат Украине, а географический атлас, точно клад, не давался ей в руки. О дипломатическом обычае "Когда кажется, креститься надо" ей также не было известно.

Некоторые в связи с этим критиковали Оксфордский университет, где Трасс прошла курс обучения. Можно-де было бы и лучше научить ее географии. Но, во-первых, зачем вообще учиться географии, когда на то есть извозчики. Во-вторых же, интересные открытия, касающиеся России, делали даже и британские премьеры.

Премьер-миистр Великобритании премьер Ллойд-Джордж Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступая 16 апреля 1919 г. перед Палатой общин, премьер Ллойд-Джордж заявил о поддержке русских, борющихся с большевиками в своей речи в парламенте: "Мы должны оказать всемерную помощь адмиралу Колчаку, генералу Деникину и генералу Харькову". Популярность генерала Харькова после этой речи так возросла, что в продаже появились названные его именем пиво, бритвенный набор, кофейный напиток и гигиенические подтяжки.

И воспевая

"Одну из тех ученых дур,

какими Англия богата",

Набоков писал:

"Читала лекции рабочим,

культуры чтила идеал

и полагала, между прочим,

что Харьков — русский генерал".

Хотя политики часто допускают ляпы -- вероятно, такая уж у них профессия. Народный депутат США Марджори Грин, обличая гестаповские наклонности спикера нижней палаты Нэнси Пелози, назвала ее "Полицией гаспачо, которая шпионит за законодательной работой, за нашими сотрудниками и американскими гражданами".

Спикер нижней палаты США Нэнси Пелози Фото: REUTERS

Скоро придет весна, запоют птички, и снова разгорятся жестокие споры насчет холодного супа. На чем его делать? – на кефире или на квасе. Учитывая плодотворный опыт Пелози, можно и нам учредить полицию окрошки.

Говоря о своем украинском коллеге Д. И. Кулебе, С. В. Лавров вместо того, чтобы по американскому примеру обличить полицию Кулебы, т. е. густого супа из пшена со шкварками, называемого также кулешом, пошел значительно дальше в своей критике, напрямую сравнив Кулебу с рейхсминистром пропаганды д-ром Геббельсом.

Поскольку каждое слово дипломата всегда содержит тонкие намеки, понятные лишь посвященным, возможно, Лавров имел в виду, что в подражание Геббельсу Кулеба собирается стать гауляйтером столицы и украсить ее плакатами "Киев остается украинским" и "Все возможно в этой войне, кроме нашей капитуляции". Нынешнему же мэру В. В. Кличко, рвущемуся в бой, поручат командование фольксштурмом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Нуждается в решительном командире и отечественная непримиримая оппозиция, тем более сейчас, когда ее ряды жидеют – одних уж нет, а те далече. Сейчас надежду борцам дает проведенный в Новосибирске конкурс по выбору талисмана будущей новогодней столицы России. Пока с большим отрывом лидирует орангутан Бату. Причем согласно одному из соцопросов в качестве вождя оппозиции 1% респондентов видят А. А. Навального, 1% бывшего московского муниципала И. В. Яшина, а остальные 98% -- новосибирского Батыя.

В пользу такого решения может служить то, что боевая песнь оппозиции уже имеется. На маршах миллионов будет звучать:

"Орангутан, спеши смелее в бой,

Орангутан, орангутан!

Знай, освободителей глаза

В час борьбы заблестят.

И ждет тебя любовь, орангутан,

Да, ждет тебя любовь!".

Недаром новосибирские единороссы уже пребывают в панике.

Хотя в северной столице была и другая кандидатура. Поэтесса, библиотекарь и педагог-новатор Симой Чингизовна Касимова, она же ныне Серафима Олеговна Сапрыкина под видом патриотического воспитания школьников зачитывала им произведения обериутов Хармса и Введенского. Дирекция школы, узнав про таковую абсурдистскую контрабанду, довела до самоувольнения Серафиму, а та в ответ пожелала школьному начальству вывалиться из окна.

Хармс в очередной раз явился поэтом-пророком, показав, как "Новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного":

"Сима Чингизовна: Я педагог-новатор! Директор школы: А по-моему, ты говно! (Новатор стоит несколько минут, потрясенная этой новой идеей и падает замертво. Ее выносят)"

Впрочем, у орангутана Батыя есть и другие конкуренты-чингизиды. Замглавы московского отделения партии "Яблоко" тов. Гончаров предложил певцу А. Т. Валееву (Моргенштерну) выдвинуться на муниципальных выборах 2022 г. по любому из районов г. Москвы. Будет тоже по Хармсу – "Алишер Тагирович: Я утренняя заря! Избиратель: А по-моему ты etc.!".