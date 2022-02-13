Что происходит с лицом изменившейся до неузнаваемости Веры Алентовой: пластический хирург раскрыл правду

Frnhbcf Вера Алентова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Многие звезды прибегают к услугам пластического хирурга. Так, два года назад Лера Кудрявцева сообщила о страшном. У нее лопнула грудь, после чего телеведущая угодила в больницу. Немало слухов ходит и вокруг актрисы Веры Алентовой. Злопыхатели не раз отмечали, что вдова Владимира Меньшова изменилась до неузнаваемости. По этому поводу высказался пластический хирург Тагир Файзуллин.

В последние годы поклонники творчества Веры Алентовой то и дело обсуждают ее внешность. Кто-то заметили, что ее "лицо стало неестественным", кто-то судачит, что знаменитая актриса изменилась до неузнаваемости. В общем, внешность 79-летней Веры Валентиновны рассматривают что ли не под микроскопом.

"Может, Вера Алентова сама просила доктора создать такой стиль и образ. Может, она счастлива и радуется результату. Тут нужно разговаривать именно с пациентом", - цитирует доцента Тагира Файзуллина "СтарХит".

Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

Высказался пластический хирург и о драме с Лерой Кудрявцевой. У нее лопнула силиконовая грудь. "Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. Ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв", - делилась блондинка шокирующими подробностями.

Файзуллин отметил, что с имплантом действительно может произойти проблема, если это технический брак. "Еще нужно учитывать организм пациента. Как он поведет себя, образ жизни человека и так далее. Бывает, что возникают воспалительные реакции, что приводит к отторжению импланта", - резюмировал специалист.