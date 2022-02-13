Как подлодку США, следившую за нашими учениями у Курил, обратили в бегство

Подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!» - звучало в режиме звукоподводной связи на русском и английским языках. И это были не учения. В субботу в районе острова Уруп противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния».

Любопытно, что силы ТОФ как раз проводили учения по поиску условной лодки противника. А попалась настоящая. Всплывать она, конечно, не стала.

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы в подводной среде экипажем фрегата «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства, - сообщили в Минобороны, не уточнив, какие. - Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации».

В Министерство обороны был тут же вызван военный атташе американского посольства, которому довели, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права. К тому же они «создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

В Пентагоне, разумеется, претензии Москвы отвергли: «Утверждения России о наших операциях в их территориальных водах не соответствуют действительности. Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок», - заявил пресс-секретарь Индо-Тихоокеанского командования капитан Кайл Рейнс.

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