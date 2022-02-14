Как один курорт может изменить экономику региона

За последний год «Манжерок» принял на 60% больше туристов, чем обычно. Фото: Shutterstock

Пандемия изменила индустрию туризма во всём мире. Однако нельзя сказать, что для отечественного рынка это стало катастрофой. Скорее наоборот, как только закрылась одна дверь — открылись другие, с новыми перспективами и возможностями. Туристические кластеры развиваются по всей России от Камчатки до Калининграда, путешественники, которые привыкли к заграничным поездкам с удивлением обнаруживают, что в Дагестане и на Алтае есть горы не хуже Альп. А в индустрию стали приходить крупные игроки совсем из других экономических секторов.

Так, Сбер инвестировал в создание всесезонного алтайского курорта «Манжерок» с 2012 года, а в последние годы стал его крупнейшим инвестором, сделав данный проект приоритетным.

За последний год «Манжерок» принял на 60% больше туристов, чем обычно. Сейчас это около 500 тысяч уникальных клиентов, а в 2023 году там планируют принять уже миллион гостей за год.

За следующие два года на территории курорта построят пятизвездочную гостиницу, эксклюзивный панорамный ресторан на вершине горы Малая Синюха, комплекс из 12 премиальных вилл, уникальный для России парк семейных приключений, а общую протяженность трасс и горнолыжную зону увеличат до 32 километров.

«Ещё несколько лет назад наша команда буквально по крупицам собирала новые тренды и лучшие практики в горнолыжной индустрии. А в этом году на базе курорта мы сами создаём международный центр компетенций, в котором курорт и наши партнёры смогут делиться опытом в профессиональной среде. Мы стараемся брать самые передовые и наиболее зарекомендовавшие себя на практике решения — с тем, чтобы уже в среднесрочной перспективе Манжерок смог уверенно войти в топ-10 курортов мира», — делится планами Василий Чеканов, вице-президент, директор департамента строительства Сбербанка. «Манжерок» для Сбера является одним из приоритетных инвестиционных проектов в сфере развития туризма.

Сотрудничая с ведущими профессионалами в области проектирования и строительства курортов, российские специалисты перенимают их опыт. В синергии с творческими, архитектурными агентствами из Италии, Канады, Франции, Австрии, Германии создают лучший и уникальный опыт для туристов на территории России.

«Еще одним примером нестандартных и передовых идей является наш подход к развитию мастер-плана курорта и его спортивной части. Классическим вариантом в данном случае является привлечение высококлассных специалистов по планированию горнолыжных курортов, однако мы не остановились на этом. У нас абсолютно новый подход к планированию в горнолыжной индустрии: мы открыто обсуждаем наши планы с мировым профессиональным сообществом, чтобы учесть в своей работе все возможные замечания мировых лидеров индустрии», — рассказывает Василий Чеканов.

При этом, помимо туристических интересов, развитие курорта влечёт за собой и колоссальные перемены в социально-экономическом секторе сибирского региона и России. Ведь для реализации задуманного потребуется создать тысячи новых рабочих мест, развить транспортную и жилую инфраструктуры. Все процессы потребуют вовлечения местного малого и среднего бизнеса для обустройства и обслуживания курорта. Не стоит забывать и о налогах, объём отчислений в государственную казну закономерно увеличится.