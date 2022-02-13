Певица Варвара выдала дочь замуж

Дочь певицы Варвары вышла замуж. Фото: пресс-службы певицы Варвары

Варя в семье – единственная девочка, и при этом самая младшая. И именно поэтому ее свадьба стала очень трогательным событием для ее родителей и трех братьев.

Церемония бракосочетания прошла в историческом зале Грибоедовского ЗАГСа, а само торжество - в ресторане «Турандот». На празднике присутствовали только близкие родственники и друзья – около 70 человек.

Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе. Фото: пресс-службы певицы Варвары

История любви Вари и Алексея началась 6 лет назад. Ребята вместе учились в школе и были одноклассниками. А после вместе поступили в Высшую школу экономики. Уже больше года параллельно с обучением они работают финансистами-аналитиками в крупных компаниях и независимы от родителей в финансовом плане.

История любви Вари и Алексея началась 6 лет назад. Фото: пресс-службы певицы Варвары

Предложение руки и сердца стало для родителей девочки неожиданным, но они восприняли новость радостно.

- Ребята пришли к нам на ужин, и Алексей официально попросил руки Вари у ее отца – Михаила, - рассказала певица Варвара. – А самой Варе он сделал предложение несколькими днями ранее.

Подготовка к свадьбе совпала с экзаменами, и организовать самое важное событие в жизни ребятам помогали помощники из свадебного агентства.

Платье невеста выбрала у итальянского дизайнера. Фото: пресс-службы певицы Варвары

Платье невеста выбрала у итальянского дизайнера – такое же нежное как она сама, и была похожа в нем на юную Джульетту. А длинные светлые локоны и лаконичное украшение для волос великолепно дополнили образ. В руках девушка держала букет из белых роз. Для украшения зала также были выбраны цветы светлых оттенков. Само помещение ресторана было украшено во Флорентийском стиле. Подружки невесты были одеты в однотонные наряды в едином стиле, а друзья жениха - в одинаковые костюмы. Сама невеста в процессе празднования переоделась в более удобные платье и туфли. Второй наряд был также белым, и не менее романтичным, чем предыдущий.

- Торжество началось с фильма, посвященного родителям, который смонтировали сами Варя и Алексей, - продолжает делиться Варвара. – Это было для нас неожиданно и очень приятно! Было сложно сдержать слезы. Я вообще весь день с трудом себя сдерживала - не ожидала, что это событие окажется таким глубоким и трогательным. Одно дело женить сына, совершенно другое – дочку. Если честно, я до сих пор не могу прийти в себя. Не верится, что у моей Вари теперь своя собственная семья!

Варя в семье – единственная девочка, и при этом самая младшая. Фото: пресс-службы певицы Варвары

В качестве музыкального подарка Варвара вместе с сыном Ярославом, братом невесты, исполнили несколько дуэтных песен из проекта «Две звезды. Отцы и дети», который сейчас идет на Первом канале. Друзья пары тоже не остались в стороне, и помогли жениху и невесте исполнить танцы, посвященные друг другу, и сочиненные самостоятельно.

Торт был сделан по специальному заказу – белый трёхъярусный красавец с украшением в виде белоснежной летящей вуали, собранной с одной стороны. Была необычной и подача – официанты вывезли его, окруженным жидким дымом.

- Праздник получился потрясающим! Он надолго останется в нашей памяти и в наших сердцах. Довольными остались все, включая бабушек и дедушек. Бабушка Вари даже пыталась вместе с юными девушками поймать букет невесты, - дополняет Варвара. - Нам повезло – дети рано создают семьи. И хотя я отношусь к ранним бракам с настороженностью, за своих детей я рада – они сделали свой выбор осознанно и серьезно, и я очень довольна. Ярослав, мой старший, женился в 22 года, Варя вышла замуж в 20. Наша семья стала еще больше, и мы рады принять в нее Алексея!

Сама Варвара замужем за Михаилом Сусовым уже почти 25 лет, и их пара считается очень гармоничной и счастливой. Ярослав Федосеев, сын Варвары от ее предыдущего брака, в следующем году отметит 10-летие своей супружеской жизни. Певица надеется, что и дочь продолжит семейную традицию, и ее семья будет счастливой, крепкой и надежной! Сейчас молодожены находятся на Сейшельских островах, где проводят медовый месяц.