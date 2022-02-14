Анекдоты: В «Сколково» создали беспилотные грабли, которые сами наступают на себя

Самые интересные ночные снимки удалось получить зоологам, разместившим фотоловушки в своих холодильниках.

* * *

- Можно тебя чмокнуть?

- Валяй!

- Чмо!

* * *

Из сообщения украинского телевидения: «В Киеве изъята большая партия фальшивых стодолларовых евро».

* * *

- Вас беспокоит отдел безопасности вашего банка.

- Докажи, что ты не зек.

- Век воли не видать!

* * *

В связи с перебоями в телевещании десятки тысяч человек остались без каши в голове.

* * *

Менеджер одесского банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит.

* * *

Все дети - это, безусловно, цветы жизни, они не бегут, а как будто порхают над землей.

Кроме небольшого бегемота, живущего этажом выше.

* * *

В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали.

Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе.

* * *

- Что такое средний возраст?

- Это когда тебе все равно, куда идет жена, лишь бы не тащиться вместе с ней.

* * *

Почему, если ноги от ушей - то это красавица, а если уши от ног - то Чебурашка?

* * *

- Скажите, а зарплаты у вас хорошие?

- Да, зарплаты хорошие! Цены в магазинах плохие, а зарплаты хорошие...

* * *

Не доверяю я автосервису, где на стенах нет календарей с голыми женщинами…

* * *

В Одессе:

- Роза Марковна, вы снова решили связать себя брачными узами?

- Да какие там узы?! Так, узелок на память.

* * *

Консьержки - это продвинувшиеся по служебной лестнице бабушки у подъездов.

* * *

Конечно, у Греты Тунберг не было детства: селитру она не жгла, алюминий не плавила, аэрозоли и дихлофос в костер не кидала…

* * *

- Представляешь, на Моргенштерна шьют дело о пропаганде наркотиков за татуху с коноплей на груди!

- Это, выходит, скоро придут за теми, у кого купола на спине, за оскорбление чувств верующих?