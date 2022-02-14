Анекдоты: В «Сколково» создали беспилотные грабли, которые сами наступают на себя

Самые интересные ночные снимки удалось получить зоологам, разместившим фотоловушки в своих холодильниках.
* * *
- Можно тебя чмокнуть?
- Валяй!
- Чмо!
* * *
Из сообщения украинского телевидения: «В Киеве изъята большая партия фальшивых стодолларовых евро».
* * *
- Вас беспокоит отдел безопасности вашего банка.
- Докажи, что ты не зек.
- Век воли не видать!
* * *
В связи с перебоями в телевещании десятки тысяч человек остались без каши в голове.
* * *
Менеджер одесского банка Наум Соломонович таки уговорил грабителя взять еще и ипотечный кредит.
* * *
Все дети - это, безусловно, цветы жизни, они не бегут, а как будто порхают над землей.
Кроме небольшого бегемота, живущего этажом выше.
* * *
В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали.
Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе.
* * *
- Что такое средний возраст?
- Это когда тебе все равно, куда идет жена, лишь бы не тащиться вместе с ней.
* * *
Почему, если ноги от ушей - то это красавица, а если уши от ног - то Чебурашка?
* * *
- Скажите, а зарплаты у вас хорошие?
- Да, зарплаты хорошие! Цены в магазинах плохие, а зарплаты хорошие...
* * *
Не доверяю я автосервису, где на стенах нет календарей с голыми женщинами…
* * *
В Одессе:
- Роза Марковна, вы снова решили связать себя брачными узами?
- Да какие там узы?! Так, узелок на память.
* * *
Консьержки - это продвинувшиеся по служебной лестнице бабушки у подъездов.
* * *
Конечно, у Греты Тунберг не было детства: селитру она не жгла, алюминий не плавила, аэрозоли и дихлофос в костер не кидала…
* * *
- Представляешь, на Моргенштерна шьют дело о пропаганде наркотиков за татуху с коноплей на груди!
- Это, выходит, скоро придут за теми, у кого купола на спине, за оскорбление чувств верующих?