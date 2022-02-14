Алена Апина вступилась за Моргенштерна, Лукашенко пообещал поддержать Россию, пульмонолог рассказал о смачивании маски спиртом при ковиде

1 место. Илья Варламов: В Волгограде, помпезно отмечающим годовщину Сталинградской битвы, ощущение, что война закончилась месяц назад (слушать)

2 место. Алена Апина вступилась за Моргенштерна: Это последняя рок-звезда. Мне очень печально, что он покинул страну (слушать)

3 место. Тепляковы против МГУ: история противостояния (слушать)

4 место. Врач-пульмонолог: Смачивание маски спиртом не защищает от омикрона, а делает хуже (слушать)

5 место. Дмитрий Стешин - из Донбасса: Украина затаилась и ждёт, пока решится её судьба (слушать)

6 место. Сергей Мардан: Если 15-летний ребенок принимает препарат от сердца, зачем ей давать такие огромные нагрузки? (слушать)

7 место. Лукашенко пообещал, что Белоруссия встанет на сторону России, если Украина спровоцирует конфликт (слушать)

8 место. Полковник Баранец: Под шумиху Запад накачивает украинскую армию новыми вооружениями, а Европу - войсками НАТО (слушать)

9 место. Кризис во время чумы: что нас ждет в конце года (слушать)

10 место. Политолог Максим Жаров: Англичане занимаются подготовкой провокаций, с которых начнется новая война на Украине (слушать)