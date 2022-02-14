Россияне рассказали, как относятся к Дню Святого Валентина

Вопрос дня: А вам какой подарок на День святого Валентина запомнился? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

14 февраля - самый романтичный праздник в году... Или это день, придуманный продавцами цветов, конфет и безделушек с сердцами? В честь одного из самых обсуждаемых дней календаря мы решили задать наш вопрос дня:

А вам какой подарок на День святого Валентина запомнился?

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, аналитик алкогольных рынков:

- Конфеты, цветы и шампанское - вот это дарили. И сам шампанское 14 февраля открою. Хорошая промежуточная точка между завершением новогодних праздников, старым Новым годом и 23 февраля - Днем защитника Отечества. А продажи шампанского накануне 14 февраля увеличиваются всегда.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат, Санкт-Петербург:

- Мы, люди из СССР, относимся к этому празднику как к празднику молодежи. Подарками для молодых в наших заведениях были конкурсы на самый длительный поцелуй или при выключенном свете на самые тесные и жаркие объятия. Ребятам нравилось, смеху было много. Но история этого праздника мутная какая-то. Мы в кругу семьи его не отмечаем, мы христианские люди.

Андрей ТУМАНОВ, руководитель «Садоводов России»:

- Помню, были вырезанные из цветной бумаги сердечки. Это выглядело несколько странно. Не успели мы привыкнуть к этим новодельным, пришедшим из-за границы праздникам! По мне, так то, что он декларирует, вообще-то надо на протяжении всего года осуществлять. Я жду, когда широко начнут праздновать День Ивана Купалы - мне вот больше нравится, когда девушки прыгают через костер. Этот вид - лучший подарок.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Пока не был женат - были в феврале поцелуи и валентинки от девушек. Но нам нужен свой праздник, альтернативный. 8 Марта - это день солидарности женщин. Ничего плохого в Дне любви и образовании семьи нет, конечно. Но суть-то праздника, Дня Святого Валентина, изначально была другой, и там историческая подложка несколько иная. В нашей партии есть мысли насчет альтернативы, как раз сейчас мы это обсуждаем, а навязанного нам Западом мы не хотим.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- Статус любимой жены - ровно 20 лет назад расписались с моим мужем и до сих пор вместе!