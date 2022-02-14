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Звезды14 февраля 2022 12:20

Война за "Ералаш" окончена: вдова Бориса Грачевского отказалась от всех претензий

Вдова Бориса Грачевского отказалась от иска к партнеру мужа Аркадию Григоряну
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
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Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, которая хотела разделить бизнес по справедливости, отказалась от своего иска.

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, которая хотела разделить бизнес по справедливости, отказалась от своего иска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные баталии за киножурнал "Ералаш", которые тянулись с июня прошлого года, окончены, причем, по инициативе истца. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, которая хотела разделить бизнес по справедливости, отказалась от своего иска. К Аркадию Григоряну, который после смерти режиссера стал владельцем контрольной доли в знаменитом проекте, у нее больше нет претензий. Хотя до этого Белоцерковская пыталась доказать, что партнер стал хозяином "Ералаша" незаконно - с помощью поддельной подписи.

- Я устала от звонков и расспросов, я устала вообще... Очень устала! И поэтому забрала свой иск, - объявила вдова Грачевского. - Я хочу только мира и очень надеюсь, что так и будет.

Так неужели вдова просто опустила руки, устав от судебной волокиты, и готова отдать киножурнал? Оказалось, нет: Белоцерковская и Григорян пришли к соглашению, условия которого устроили бы всех.

- Мы сделали первый шаг навстречу нашим оппонентам, - объяснил kp.ru адвокат Екатерины Евгений Бранецкий. - Да, моя доверительница идет на риск - она может потерять долю предприятия, которую получила бы в случае выигранного дела. Но у нас состоялись предварительные переговоры, и сейчас мы будем наблюдать, как поведет себя Аркадий Григорян. Если эти договоренности сорвутся, тогда и будем думать, что делать дальше.

Напомним, 1 июня 2021 года в Арбитражном суде столицы начались баталии за "Ералаш": вдова Бориса Грачевского подала иск к нынешнему владельцу киножурнала Аркадию Григоряну. Он более 20 лет работал с режиссером, заведовал, по большей части, хозяйственными вопросами. А после после смерти знаменитого худрука нежданно-негаданно выяснилось, что Григорян стал владельцем контрольной доли предприятия: в многомиллионном "Ералаше" ему принадлежит 51% бизнеса, а Борису Юрьевичу (и соответственно, его наследникам) - всего 49%.

Как объяснял kp.ru Евгений Бранецкий, это случилось из-за слияниях двух фирм с похожими названиями. На договоре стоит подпись Грачевского, но экспертиза показала, что она поддельная.

- Мы хотим доказать, что Борис Юрьевич не давал разрешения на перераспределение долей в управлении киножурналом, - говорил адвокат в начале процесса. - Раньше было ООО "Ералаш", где Грачевскому принадлежало 100% компании. И был некий "Ералаш-Лэнд", где у Григоряна была доля 99,97%. После их слияния, о котором, как мы полагаем, Борис Юрьевич даже не подозревал, Григорян получил контрольную долю. Теперь он может проводить любые сделки единолично: по факту он владеет всем бизнесом. И это мы теперь пытаемся оспорить, вернув киножурнал законным наследникам.

Между тем, наследников у Грачевского пятеро: старшие сын и дочь от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от Анны Грачевской, годовалый сын Филипп от Екатерины и она сама, как законная супруга. Делить они будут не только "Ералаш", но и недвижимость, в частности, загородный дом, в котором сейчас проживают вдова с малышом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Однако, суды за "Ералаш" закончены не все. Первая жена худрука, 73-летняя Галина Грачевская, прошлым летом также подала иск, требуя по 50% в киножурнале и продюсерском центре "Ералаш". Мол, этот бизнес был нажит в браке, но при разводе Галине Яковлевне ничего не досталось. Так как Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без ее участия – у Галины Грачевской шансов в суде немало.

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Шоу-бизнесЗвезды: деньгиБорис Грачевский: досье KP.RU