Война за "Ералаш" окончена: вдова Бориса Грачевского отказалась от всех претензий

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, которая хотела разделить бизнес по справедливости, отказалась от своего иска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные баталии за киножурнал "Ералаш", которые тянулись с июня прошлого года, окончены, причем, по инициативе истца. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, которая хотела разделить бизнес по справедливости, отказалась от своего иска. К Аркадию Григоряну, который после смерти режиссера стал владельцем контрольной доли в знаменитом проекте, у нее больше нет претензий. Хотя до этого Белоцерковская пыталась доказать, что партнер стал хозяином "Ералаша" незаконно - с помощью поддельной подписи.

- Я устала от звонков и расспросов, я устала вообще... Очень устала! И поэтому забрала свой иск, - объявила вдова Грачевского. - Я хочу только мира и очень надеюсь, что так и будет.

Так неужели вдова просто опустила руки, устав от судебной волокиты, и готова отдать киножурнал? Оказалось, нет: Белоцерковская и Григорян пришли к соглашению, условия которого устроили бы всех.

- Мы сделали первый шаг навстречу нашим оппонентам, - объяснил kp.ru адвокат Екатерины Евгений Бранецкий. - Да, моя доверительница идет на риск - она может потерять долю предприятия, которую получила бы в случае выигранного дела. Но у нас состоялись предварительные переговоры, и сейчас мы будем наблюдать, как поведет себя Аркадий Григорян. Если эти договоренности сорвутся, тогда и будем думать, что делать дальше.

Напомним, 1 июня 2021 года в Арбитражном суде столицы начались баталии за "Ералаш": вдова Бориса Грачевского подала иск к нынешнему владельцу киножурнала Аркадию Григоряну. Он более 20 лет работал с режиссером, заведовал, по большей части, хозяйственными вопросами. А после после смерти знаменитого худрука нежданно-негаданно выяснилось, что Григорян стал владельцем контрольной доли предприятия: в многомиллионном "Ералаше" ему принадлежит 51% бизнеса, а Борису Юрьевичу (и соответственно, его наследникам) - всего 49%.

Как объяснял kp.ru Евгений Бранецкий, это случилось из-за слияниях двух фирм с похожими названиями. На договоре стоит подпись Грачевского, но экспертиза показала, что она поддельная.

- Мы хотим доказать, что Борис Юрьевич не давал разрешения на перераспределение долей в управлении киножурналом, - говорил адвокат в начале процесса. - Раньше было ООО "Ералаш", где Грачевскому принадлежало 100% компании. И был некий "Ералаш-Лэнд", где у Григоряна была доля 99,97%. После их слияния, о котором, как мы полагаем, Борис Юрьевич даже не подозревал, Григорян получил контрольную долю. Теперь он может проводить любые сделки единолично: по факту он владеет всем бизнесом. И это мы теперь пытаемся оспорить, вернув киножурнал законным наследникам.

Между тем, наследников у Грачевского пятеро: старшие сын и дочь от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от Анны Грачевской, годовалый сын Филипп от Екатерины и она сама, как законная супруга. Делить они будут не только "Ералаш", но и недвижимость, в частности, загородный дом, в котором сейчас проживают вдова с малышом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Однако, суды за "Ералаш" закончены не все. Первая жена худрука, 73-летняя Галина Грачевская, прошлым летом также подала иск, требуя по 50% в киножурнале и продюсерском центре "Ералаш". Мол, этот бизнес был нажит в браке, но при разводе Галине Яковлевне ничего не досталось. Так как Борис Юрьевич создал империю в годы брака с первой женой и не без ее участия – у Галины Грачевской шансов в суде немало.

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