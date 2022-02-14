Розовое мини-платье и дерзкое декольте: Мама Наташи Королевой отметила 76-летие в костюме феи

В Америку родительница звезды переехала еще в 90-х годах, и с тех уже 30 лет живет в Майами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай отметила 76-летие. Несмотря на почтенный возраст, родительница звезды легко может дать фору молодым. Людмила Ивановна умеет радоваться жизни и заряжает своим оптимизмом и весельем всех вокруг. В Инстаграме она поделилась кадрами, снятыми во время своего дня рождения – праздник получился на славу.

76-летие Людмила Ивановна встретила в ярком розовом мини-платье с глубоким декольте. Друзья и члены семьи устроили ей сюрприз: надарили кучу подарков, в том числе связку воздушных шариков, и много цветов. Мама Королевой задула свечки на торте и загадала желание.

Мама Королевой отметила 76-летие. Фото: Инстаграм.

Затем Людмила Порывай перевоплотилась в фею. Артистка поделилась роликом, в котором предстала в образе феи с бокалом в руках. Наряд пенсионерки состоял из короткого платья с юбкой из тюля, розовых босоножек и крыльев бабочки. За кадром Наташа Королева спросила родительницу: «Мама, ты звезда?». На что Людмила Порывай ответила, что она – космос.

День рождения Людмила Ивановна встретила в образе феи. Фото: Инстаграм.

Недавно Людмила Порывай удивила подписчиков своего Инстаграма неожиданным предложением. Мама Люда объявила, что готова оказать поклонникам необычную услугу – платные поздравления. Сколько именно она берет за труд, Людмила Ивановна не сообщила. Очевидно, что платные поздравления для нее – скорее способ развлечения. Людмила Порывай живет в США с 90-х годов. За это время она успела заработать американскую пенсию. Кроме того, ее муж – далеко не бедный человек. Супруг Людмилы Ивановны – владелец нескольких ресторанов. Одним из первых он открыл в Майами заведение русской кухни, и с тех пор процветает. Тем не менее, Порывай не намерена сидеть без дела.

Людмила Ивановна нарядилась в эпатажное платье. Фото: кадр видео.

К слову, Порывай как-то призналась, что в Штатах она не работала ни дня. Но, тем не менее, получает там неплохие деньги - минимальную пенсию по старости.

- В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия - 600 долларов по старости (более 46 тысяч рублей. - Ред.).

Мама Королевой живет в просторной квартире, расположенной в престижном жилом комплексе на берегу океана. С ее балкона открывается вид на небоскребы Майами и синеющее вдалеке море. Людмила Порывай рассказывает, что ежедневно ходит на пляж, где она загорает, занимается спортом и общается с людьми.