Израильтянка узнала о сексуальной ориентации мужа, побывав в спа-салоне

Все разрушил совместный поход супругов в спа-салон Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Семейная пара израильтян, недавно оформившая развод, повергла всех знакомых в шок – на протяжении десятилетий знакомые считали их примером для подражания.

В течение многих лет муж и жена практически не ругались, а их отношения выглядели настолько гармоничными, что их сын на своей свадьбе заявил, что хотел бы прожить жизнь с избранницей так же, как его родители.

Все разрушил совместный поход супругов в спа-салон. Идиллия рухнула, когда супруги нежились в джакузи: к мужу обратился незнакомый мужчина со словами «Привет! Куда ты запропастился? Ты что, сменил ориентацию? Кто это с тобой?».

Увидев реакцию пары, посетитель салона извинился и заявил, что обознался.

Но зерно сомнения было посеяно, и супруга начала внимательно следить за мужем.

Вскоре оказалось, что примерный семьянин – постоянный гость интернет-порталов для геев, ищущих секса. Допрос с пристрастием подозрения женщины подтвердил.

– Я люблю только тебя, а секс с разными мужчинами – это для меня разрядка. Ведь ты с годами стала меньше интересоваться сексом, поэтому я ищу его на стороне – но не с женщинами, а с мужчинами. И, на мой взгляд, я тебе не изменяю, – заявил пойманный на горячем супруг.

Но у жены было на этот счет свое мнение, и вскоре счастливый брак закончил свое существование, сообщает krayot.mynet.co.il.

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