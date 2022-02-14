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В мире14 февраля 2022 5:14

Сын британского ветерана, охранявшего одного из главных нацистских преступников, обнаружил на чердаке реликвии

Специалисты утверждают, что находка представляет большую историческую ценность
Юрий МАЙБОРОДА
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Еще при жизни неонацисты объявили Гесса мучеником и иконой

Еще при жизни неонацисты объявили Гесса мучеником и иконой

Фото: EAST NEWS

Житель британского городка Барри Крейг Ламберт во время уборки на чердаке отцовского дома обнаружил три нацистских пропагандистских плаката времен Второй мировой войны.

Удивлению англичанина не было предела – он знал, что его отец был убежденным антифашистом, а кроме того, охранял в тюрьме Рудольфа Гесса – одного из главных нацистских преступников.

Плакаты, выпущенные в Германии в 1942 году, посвящены победам гитлеровских подводников в Атлантике, а также разрушительным налетам немецкой авиации на Великобританию.

По словам Ламберта, его отец никогда не рассказывал ему об этих нацистских агитках. Зато пожилой мужчина любил вспоминать, как в 50-х годах прошлого века, будучи военнослужащим валлийских королевских стрелков, он охранял Рудольфа Гесса в берлинской тюрьме Шпандау.

Рудольф Гесс, умерший в заключении в 1987 году в возрасте 93 лет, был правой рукой Адольфа Гитлера. Он не только участвовал с будущим фюрером в Пивном путче в 1923 году, но и отбывал вместе с ним наказание в Ландсбергской тюрьме.

Гесс обладал безграничным доверием Гитлера и был его заместителем в НСДАП (Национал-социалистической партии Германии).

Карьера Гесса закончилась более чем неожиданно: в мае 1941 года он в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию с целью уговорить руководство Соединенного Королевства присоединиться к нацистам в войне.

Не сумев посадить самолет, Гесс выпрыгнул с парашютом и повредил ногу. После приземления он был арестован британскими военными и остаток жизни провел в тюрьмах – вначале в Британии, а после окончания Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса, где он был одним из главных обвиняемых, в тюрьме Шпандау в Западном Берлине.

Еще при жизни неонацисты объявили Гесса мучеником и иконой, и власти Германии, после смерти преступника, приняли решение о сносе тюрьмы, дабы не превращать ее в место поклонения.

Британские историки утверждают, что найденные Ламбертом артефакты очень ценны для изучения, поскольку подобные плакаты практически нигде не сохранились, передает DailyMail.

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