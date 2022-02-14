Американка научила овчарку рисовать и теперь торгует ее картинами

Затея, запланированная как шутка, удалась, и на сегодняшний день американка выручила за картины своей собаки более $20000

58-летняя жительница американской Северной Каролины Лиза Кайт научила свою австралийскую овчарку по кличке Айви пользоваться кистью и красками.

Затея, запланированная как шутка, удалась, и на сегодняшний день американка выручила за картины своей собаки более $20000 (свыше 1,55 миллиона рублей).

По мнению Лизы, собака наделена огромными способностями – список команд, которые знает и выполняет ее любимица, в печатном виде занимает более двух страниц.

– Она может выполнять основные команды, такие как: сидеть, лежать, переворачиваться. А еще она научилась сортировать белье, снимать с меня куртку, вытирать лапы и класть монеты в копилку. – не без гордости рассказывает владелица животного.

Таланты овчарки хозяйка заметила после того, как ей удалось к приезду взрослых детей очень быстро научить Айви доставать пиво из холодильника.

Вскоре женщина заметила интерес собаки к кистям и краскам, сообщает Mirror.

Теперь Айви практически профессиональная художница – она экспериментирует с холстами и цветом, а ее картины с удовольствием покупают коллекционеры. Самая дорогая картина Айви ушла за $490 (около 38 тысяч рублей).

Вместе с тем, к продаже картин питомицы хозяйка не относится как к заработку – она убеждена, что Айви получает от рисования большое удовольствие, а все полученные деньги передает в местные благотворительные фонды.

Комментарий эксперта

«Хорошее воспитание собаки занимает не менее двух лет»

Виталий Орлов, руководитель Кинологического центра «Школа Орлова»:

- Брать в пасть кисть можно научить абсолютно любую собаку. Другой вопрос, что из этого выйдет. На мой взгляд, эта история больше напоминает коммерческий ход. Основополагающими для успешного воспитания собаки является вдумчивый хозяин, тренер, способный огранить этот «алмаз», и формирование хорошей воспитательной базы у щенка. Заниматься нужно систематически, день за днем, награждая за каждую победу и не прибегая к наказаниям. Если есть хорошая база, то можно за 2 минуты научить любой команде. На хорошее воспитание собаки уходит около двух лет. У профессионалов высокого уровня есть такая фраза: Если целенаправленно занимаешься воспитанием собаки год, то получаешь 11 лет головной боли, а если два года, то 10 лет радости. Поэтому забудьте о двухнедельных курсах, на которых обещают научить вашу собаку всему на свете. Они не работают.

Существуют породы, где количество особей с высоким интеллектом и сильным характером, выше. Но стоит учитывать, что внутри каждой породы существуют отдельные линии, которые передают конкретные качества из поколения в поколения. Также стоит помнить, что подчас чудный характер отца может не передаться его потомству.

В последнее время многие породы из-за ошибок разведения серьезно изменились. Например, все чаще и чаще встречаются немецкие овчарки со слабыми нервами и детскими мозгами. Хотя весь ХХ век эта порода считалась служебной породой номер один. Но с 1957-го эта порода постепенно и незаметно перешла из служебных в декоративные. Хаски - собаки выносливые, неприхотливые в содержании, приспособленные для бега и транспортировки грузов и человека в экстремально тяжелых условиях, сейчас пытаются превратить в комнатных декоративных собачек. Лабрадоры, хорошие, контактные, выносливые, ориентированные на общение с человеком, невероятно долгое время сохраняли свои качества, но сейчас из-за ошибок в разведении и у этой породы тоже наблюдаются очень серьёзные проблемы. Русский охотничий спаниель - умная, «заряженная», психически сильная собака с сильными инстинктами. Но содержание дома на диване такой собаки приводит подчас к тому, что питомцы кусают своих хозяев. Например, среди колли, которые на протяжении второй половины ХХ века были характерны контактностью, открытостью на общение с хозяевами, умными, неприхотливыми в содержании, теперь очень сложно найти особей с хорошими нервами и крепким здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как рисует слепой художник

В США живёт художник, который никогда не видел своих картин. Но те, кто их видит, приходят в настоящий восторг (подробности)