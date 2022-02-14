Американка научила овчарку рисовать и теперь торгует ее картинами

Затея, запланированная как шутка, удалась, и на сегодняшний день американка выручила за картины своей собаки более $20000

58-летняя жительница американской Северной Каролины Лиза Кайт научила свою австралийскую овчарку по кличке Айви пользоваться кистью и красками.

Затея, запланированная как шутка, удалась, и на сегодняшний день американка выручила за картины своей собаки более $20000 (свыше 1,55 миллиона рублей).

По мнению Лизы, собака наделена огромными способностями – список команд, которые знает и выполняет ее любимица, в печатном виде занимает более двух страниц.

– Она может выполнять основные команды, такие как: сидеть, лежать, переворачиваться. А еще она научилась сортировать белье, снимать с меня куртку, вытирать лапы и класть монеты в копилку. – не без гордости рассказывает владелица животного.

Таланты овчарки хозяйка заметила после того, как ей удалось к приезду взрослых детей очень быстро научить Айви доставать пиво из холодильника.

Вскоре женщина заметила интерес собаки к кистям и краскам, сообщает Mirror.

Теперь Айви практически профессиональная художница – она экспериментирует с холстами и цветом, а ее картины с удовольствием покупают коллекционеры. Самая дорогая картина Айви ушла за $490 (около 38 тысяч рублей).

Вместе с тем, к продаже картин питомицы хозяйка не относится как к заработку – она убеждена, что Айви получает от рисования большое удовольствие, а все полученные деньги передает в местные благотворительные фонды.

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