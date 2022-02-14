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Общество14 февраля 2022 6:05

Астролог Татьяна Лукашевич: «Праздник любви в этом году не ограничится лишь днем святого Валентина 14 февраля. Он продлится аж до 1 апреля!»

Рассказываем о "программе" на следующие полтора месяца
Евгений ЧЕРНЫХ
Евгений ЧЕРНЫХ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
День святого Валентина будет как никогда соответствовать текущим космическим энергиям

День святого Валентина будет как никогда соответствовать текущим космическим энергиям

Фото: Влад КОМЯКОВ

Ура, друзья! Есть много шансов влюбиться в ближайшие полтора месяца. И все потому, что две планеты, несущие мужскую и женскую энергию – Марс и Венера - до 1 апреля будут находиться в соединении, делится прекрасной новостью астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

- Как раз 14 февраля у этой сладкой парочки точное соединение. Такой длительный период является уникальной комбинацией. Поскольку обычно эти планеты соединяются максимум на неделю. И это прекрасный шанс для человечества погрузиться в мистерию чувств, страстной любви, эмоциональной и сексуальной привязанности. Многие смогут улучшить существующие отношения, а кто-то встретит, наконец, свою вторую половинку.

И, конечно, день святого Валентина будет как никогда соответствовать текущим космическим энергиям.

Только перенесите романтические свидания и основные подарки на вторую половину дня, после 14:17 (по московскому времени), т.к. утро может принести не совсем те реакции, которые вы ожидаете от своих половинок. И ни в коем случае не выясняйте отношений!

Зато вечером праздник пройдет самым наилучшим образом, особенно, если вы придумаете что-то необычное.

- Какая программа на следующие полтора месяца, Татьяна?

- Если вы состоите в отношениях, то энергию этих планет хорошо использовать для улучшения интимной жизни. Устраивайте романтические ужины при свечах, делайте приятные подарочки своим любимым людям, не жалейте слов восхищения. Оставьте детей бабушкам и организуйте weekend в каком-нибудь чудесном месте, прикупите себе красивое белье и т.д. Очень хорошо прокачать Марса и Венеру через занятия парными танцами. Особенно танго, сальса, бачата. Там, где страсть и движение.

И вы увидите, как ваши отношения перейдут на другой качественный уровень.

А если вы еще не имеете пару, то используйте все варианты для знакомства. Тем более, что с начала недели еще одна планета, отвечающая за романтику и безусловную любовь - Нептун, будет взаимодействовать с Марсом и Венерой. Это трио способно принести в нашу жизнь настоящее чувство, которое многих вдохновит даже на творческие шедевры.

Знакомства, которые произойдут до 5 марта, имеют все шансы на продолжительность отношений с серьезным финалом, таким, как официальный брак.

Посмотрите на своих коллег, людей постарше или более статусных. И даже если в начале отношений вы чувствуете некую дистанцию, дайте им шанс для развития. Венере в Козероге нужно время и реальные действия, доказывающие ваши намерения. Марс – это наша инициатива, желание, действия. А в Козероге он очень целеустремленный и настойчивый.

Март станет более легким в отношениях, когда познакомиться можно будет на дружеской тусовке, в клубе, интернете…

Удачи и любви, друзья!

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