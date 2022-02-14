Астролог Татьяна Лукашевич: «Праздник любви в этом году не ограничится лишь днем святого Валентина 14 февраля. Он продлится аж до 1 апреля!»

День святого Валентина будет как никогда соответствовать текущим космическим энергиям Фото: Влад КОМЯКОВ

Ура, друзья! Есть много шансов влюбиться в ближайшие полтора месяца. И все потому, что две планеты, несущие мужскую и женскую энергию – Марс и Венера - до 1 апреля будут находиться в соединении, делится прекрасной новостью астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

- Как раз 14 февраля у этой сладкой парочки точное соединение. Такой длительный период является уникальной комбинацией. Поскольку обычно эти планеты соединяются максимум на неделю. И это прекрасный шанс для человечества погрузиться в мистерию чувств, страстной любви, эмоциональной и сексуальной привязанности. Многие смогут улучшить существующие отношения, а кто-то встретит, наконец, свою вторую половинку.

И, конечно, день святого Валентина будет как никогда соответствовать текущим космическим энергиям.

Только перенесите романтические свидания и основные подарки на вторую половину дня, после 14:17 (по московскому времени), т.к. утро может принести не совсем те реакции, которые вы ожидаете от своих половинок. И ни в коем случае не выясняйте отношений!

Зато вечером праздник пройдет самым наилучшим образом, особенно, если вы придумаете что-то необычное.

- Какая программа на следующие полтора месяца, Татьяна?

- Если вы состоите в отношениях, то энергию этих планет хорошо использовать для улучшения интимной жизни. Устраивайте романтические ужины при свечах, делайте приятные подарочки своим любимым людям, не жалейте слов восхищения. Оставьте детей бабушкам и организуйте weekend в каком-нибудь чудесном месте, прикупите себе красивое белье и т.д. Очень хорошо прокачать Марса и Венеру через занятия парными танцами. Особенно танго, сальса, бачата. Там, где страсть и движение.

И вы увидите, как ваши отношения перейдут на другой качественный уровень.

А если вы еще не имеете пару, то используйте все варианты для знакомства. Тем более, что с начала недели еще одна планета, отвечающая за романтику и безусловную любовь - Нептун, будет взаимодействовать с Марсом и Венерой. Это трио способно принести в нашу жизнь настоящее чувство, которое многих вдохновит даже на творческие шедевры.

Знакомства, которые произойдут до 5 марта, имеют все шансы на продолжительность отношений с серьезным финалом, таким, как официальный брак.

Посмотрите на своих коллег, людей постарше или более статусных. И даже если в начале отношений вы чувствуете некую дистанцию, дайте им шанс для развития. Венере в Козероге нужно время и реальные действия, доказывающие ваши намерения. Марс – это наша инициатива, желание, действия. А в Козероге он очень целеустремленный и настойчивый.

Март станет более легким в отношениях, когда познакомиться можно будет на дружеской тусовке, в клубе, интернете…

Удачи и любви, друзья!